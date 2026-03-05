Valmennus Teivossa loppuu jo kesäkuuhun – ”Mikä nyt yhtäkkiä muuttui, ja miksei kenellekään kerrottu?”

Teivosta ratatallin vuokranneet valmentajat saivat tänä maanantaina 2.3. Teivon Ravikeskuksen toimitusjohtajalta Kaisa-Leena Ahlrothilta sähköpostia. Tampereen Ravirata Oy irtisanoi vuokrasopimukset päättymään jo 30.6. Liitteenä oli pöytäkirja 23.2. pidetystä hallituksen kokouksesta, jossa asia oli päätetty.Perusteluissa viitattiin tilantarpeeseen Kuninkuusravien järjestämisessä ja tallialueen Ylöjärven kaupungille luovutettavan osan ennallistamisen velvoitteeseen ennen vuodenvaihdetta, mutta molemmat asiat ovat olleet tiedossa jo pitkään.Vuokralaisiin kuuluvaa Jari Kinnusta asia ei koskenut, sillä hän oli irtisanonut oman tallinsa jo viime viikon perjantaina 27.2. ja hänen vuokralaisuutensa päättyy jo 31.5. Se kuitenkin hämmästytti häntä kahdestakin syystä.”Ensiksikin, tähän asti on viestitty, että Teivossa voidaan olla vähintään Kuninkuusraveihin ja ehkä vuoden loppuunkin asti. Mikä nyt yhtäkkiä muuttui, ja miksei kenellekään kerrottu? Käsittämätöntä touhua maan kakkosradalla”, Kinnunen jyrähtää.”Ja toisekseen: jos asia kerran oli päätetty jo 23.2. kokouksessa, miksei siitä viestitty aikaisemmin tai viimeistään silloin, kun sanoin tallin irti? Olisin minäkin voinut vielä kesäkuun Teivossa jatkaa.”Hänen syynsä aikaistaa lähtöä olivat henkilökohtaisia.”Teivossa on ollut jo viimeiset viisi vuotta tosi huono henki alakerran (toimisto) ja valmentajien kesken, ja viimeisen vuoden aikana tilanne on vain pahentunut. Tuntuu, että me valmentajat olemme roskasakkia – rasite, josta aiheutuu vain kuluja”, Jari Kinnunen alustaa.”Tosi pienistä asioista on niin kauheita kissanhännän vääntöjä, että pitää korottaa ääntä. Alakerralle on elämän ja kuoleman asia, saako ne meiltä muutaman kympin tai satasen enemmän tai vähemmän, vaikka tonnitkaan ei Teivon tulevaisuutta ratkaise.””Oli mulle helpotus, kun sai päätöksen tehtyä. Loppuu leikki, ei jaksa vääntää”, Kinnunen huokaa..Hän ei jaksa uskoa Teivon tulevaisuuteen.”Olen ollut teivolainen siitä lähtien kun aloitin, ja mun sydän sykkii edelleen Teivolle. Toivon Teivolle pelkkää hyvää, enkä missään nimessä toivo, että Teivo ja raviurheilu Pirkanmaalla loppuisivat”, hän aloittaa.”Mun on kuitenkin vaikea nähdä jatkumiselle edellytyksiä. Jo pelkkä tallialueesta lohkaistavan alueen ennallistaminen on niin kallis juttu. Se olisi pitänyt ilman muuta sopia Ylöjärven kaupungin vastuulle, kun vuokrasopimus kirjoitettiin uusiksi.”Kinnunen epäilee jo ensi syksyn ravien olevan vaarassa.”Jos ennallistaminen alkaa, miten siinä mylläkässä pystyy raveja järjestämään? Ja vaikka vaan mun ja Markun (Nieminen) tallit lähtee, niin ahdastakin tulee. Ollaan kuin pihvi hampurilaisessa.”Jari Kinnunen peräänkuuluttaa Teivolta realistista visiota siitä, miten toimintaa pystytään jatkamaan ja mistä tarvittavat rahat tulevat.”Tällaiset asiat koskevat myös keskusjärjestöä, ei vain rataa. Nyt eletään sellaisessa murroksessa, että jos ei ole selkeitä visioita, ihmisten investointihalukkuus loppuu”, hän vetoaa..”Turvallisuus edellä”Kaisa-Leena Ahlroth vahvistaa vuokrasopimukset irtisanotun päättymään 30.6.”Näin hallitus päätti käsiteltyään asiaa kahdestikin. Näin halutaan varmistaa kilpailijoille turvalliset olosuhteet toimia syksyllä, kun ennallistaminen käynnistyy, ja erityisesti tietenkin Kuninkuusraveissa. Meillä on tietyt velvoitteet tilojen desinfiointiin ja muuhun liittyen, ja lisäksi meidän tallialue on ahdas eikä tasaista kenttää. Hallitus linjasi, että mennään turvallisuus edellä”, Ahlroth taustoittaa.Myös viiveen asiasta tiedottamisesta hän myöntää.”Meillä on pöytäkirjan sähköinen allekirjoitus, eikä pöytäkirja ole virallinen, ennen kuin kaikki ovat sen hyväksyneet. Viime viikolla oli talvilomaviikko. Me halutaan mennä hyvän hallintotavan mukaan eikä juoruilla osakeyhtiön asioista, jotka on juridisesti vielä kesken.”Entäpä Jari Kinnusen kritiikki huonosta hengestä toimiston ja valmentajien välillä?”Se on ikävää, itse en koe välttämättä tuolla tavalla. Meillä on säännöllistä kanssakäymistä ja palavereja, viimeksi joulun alla palaveerattiin. Aikaisempiin asioihin en osaa ottaa kantaa”, 1.3.2025 Teivon toimitusjohtajana aloittanut Ahlroth vastaa.Erimielisyyksiin laskutuksesta valmentajien kanssa hän ei myöskään osaa ottaa kantaa.”Siinä on selkeät pelisäännöt, ja niiden pitäisi olla kaikkien tiedossa. Tallivuokria ei ole minun aikanani korotettu, vaikka kaikki on kallistunut, koska tiedämme rakennusten olevan elinkaarensa päässä. Sähköt, vedet ja lämmöt laskutetaan kulutuksen mukaan.”Tampereen Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Heiskala vakuuttaa, että kilpailutoiminta Teivossa jatkuu Kuninkuusravien jälkeenkin.”Kyllä me oletetaan Kuninkuusraveista jäävän sen verran tuottoa, että kahden tallin purkaminen ja ennallistaminen onnistuu. Ylöjärven kaupunginkin kanssa ennallistamisesta yritettiin keskustella, mutta halukkuutta muuttaa entisen vuokrasopimuksen klausuuleja ei ollut."Ennallistamistöiden Heiskala ei pelkää häiritsevän ravien järjestämistä."Ravit järjestetään pääsääntöisesti viikolla ja iltaisin, ja kun Teivo järjestää myös ennallistamisen, niin ei siitä mitään ongelmaa tule", hän lupaa.Pidemmän tähtäimen visiota hän lupaa vasta Kuninkuusravien jälkeen."Kuninkuusravit on tällä hetkellä pääjuttu.".