Valmentajan pelko osoittautui turhaksi – suojatti riuhtaisi tykkikirillä yllätykseen

Suosikki El Indeed pääsi kiihdytyksen jälkeen marssimaan sovinnolla tuulen halkojaksi, ja Santtu Raitalan ajokki sai ravata tammalähdössä vailla härkkijöitä.

El Indeed vaikutti olevan voiton suhteen hyvinkin vahvoilla vielä loppukurvissa, kun Santtu Raitala keskittyi suosikin rattailla pussittamaan takanaan väijynyttä valjakkoa Quandary Tile – Olli Koivunen. Raitala ei osannut arvata kuinka hurjaan lentoon 3. ulkoa iskenyt Peachonthebeach maalisuoralla pystyy. Ari Moilasen ajokki ehti rajulla loppuvedolla varmasti voittoon ohi El Indeedin.

”Pelotti, että viimeisessä kurvissa jos hevonen alkaa painaa sisälle päin, voi laukka tulla”, Armas Palmroos kertoi. ”Tämä on kovasukuinen hevonen, joten halusin tämän. Tamman pitäisi pärjätä jatkossakin.”

Tammojen jaettavassa sarjassa Antti Teivaisen ohjastama Dragon's Eye kiri kiukkuisesti ja ohitti keulassa häärineen pelipankin Bean Fighterin voittomatsissa selityksittä. Toisessa vastaavanlaisessa lähdössä Tapio Perttusen valmentama Lake's Diana kompastui alussa laukalle, mutta ehti ulkoa vielä parhaaksi todella tasaisessa maaliintulossa.

Lyhyen matkan kisassa 18-vuotias Väinö-Kalle Korhonen ohjasti uransa ensimmäisen voiton Vermossa. Se tuli lyhyen matkan kisassa Westcoast Skipperin kanssa keulapaikalta hallitulla tavalla.

Tuplaa voittosumma –lähdössä jaettiin illan suurin ykköspalkinto (5000 euroa). Hannu Torvisen ohjastama Condesa nappasi sen väljällä kirivoitolla.

Harri Koivusen talliin tuli päätöskohteessa jackpot kaksoisvoiton muodossa. Johtavan rinnalle jäänyt Goodygoodytwoshoes oli äärimmäisen hyvä voittaja toiselta ilman selkää. The Next One täydensi Koivusten onnistumisen kakkossijallaan Tommi Kylliäisen ajamana.

Ennen pääpelinkohteita kisatussa montén SM-karsinnassa Van Kronos koki avaustappion lajissa tämän kauden osalta, kun Maija Forsin ratsastama Hill Yes pyyhkäisi kirivaiheessa ohi ja karkasi ylivoimavoittoon vankalla esityksellä.

