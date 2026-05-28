Kuninkuusravien järjestäjien päättäminen vuosille 2029–2031 siirrettiin syksyyn

Aikaisemmin Kuninkuusravien järjestäjät valittiin kolmen vuoden välein keväisin kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta jo kolme vuotta sitten valinta siirrettiin syyskokoukseen. Sama linjanveto tehtiin tälläkin kertaa.

”Halutaan, että hakuperusteet ovat kaikilla varmasti tiedossa, ei mitään dramatiikkaa. Prosessi käynnistyy kesällä”, valtuuskunnan puheenjohtaja Pekka Kaikkonen perusteli.

Sitäkin perusteellisempi keskustelu käytiin ratojen taloudesta. Pasi Pykäläinen esitti päätettäväksi, että ratojen toimintatukea ei laskettaisi nykyisestä noin 7 miljoonasta eurosta enää yhtään.

”Raviratojen toimintatuki on nyt laskenut muutamassa vuodessa 10,7 miljoonasta 7,1 miljoonaan euroon, ja lisäksi radoilta on leikattu investointiavustuksia 1,2 miljoonaa. Raviratojen osuus koko hevosalan rahoituksen laskusta on ollut lähes 5 miljoonaa”, Pykäläinen alusti.

”Jotta radat ovat selvinneet, on ollut pakko tehdä sopeuttamistoimia. On sanottu irti henkilökuntaa ja tehty talkootöitä. Kun puhutaan ammattimaisesta ravikilpailujen järjestämisestä ja tulevaisuuden haasteista, tapahtumajärjestäminen ei ole mahdollista vain talkoovoimin.”

Pykäläinen muistutti ratojen taloustilanteen olevan jo valmiiksi tiukka. Vuonna 2024 radat tekivät yli miljoonan tappiota ja viime vuonnakin ilman Kuninkuusravien tuottoa lähes miljoonan.

Pykäläisen esitys sai laajasti kannatusta kokousväen joukossa ja ymmärrystä puheenjohtajistoltakin, mutta koska lopulliset päätökset valtiontukien jaosta tekee maa- ja metsätalousministeriö, päätöksen sijasta päätettiin tehdä toimenpide-ehdotus. Sen mukaan maa- ja metsätalousministeriölle esitetään, ettei toimintatuen määrä laske alle 7 miljoonan euron.