Torstai kääntyi jo iltaan, kun valtuuskunnan kokous Vermossa päättyi lähetekeskusteluun Hippoksen hallituksen esittelemästä mallista, jossa raviratoja ollaan jakamassa A- ja B-lisenssiryhmiin. Jatkossa ratojen tukirahoitus keskitettäisiin A-radoille, ja vastaavasti sitä leikattaisiin voimakkaasti B-radoilta. A-ratoihin on tässä vaiheessa kaavailtu Vermoa, Lahtea, Turkua, Tamperetta, Jyväskylää, Kuopiota, Seinäjokea, Oulua ja ns. Kaakon ratoja (Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta), jos niiden yhteenliittymä toteutuu. B-ratojen joukkoon taas ovat jäämässä Forssa, Pori, Joensuu, Kaustinen, Ylivieska, Tornio ja Rovaniemi. Erikseen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo painotti, että Lapin raviurheilua ei kuitenkaan olla hylkäämässä, vaan kilpailumahdollisuuksia tarkastellaan siellä omana kokonaisuutenaan.

Esitys on herättänyt paljon keskustelua etukäteen. Kyseessä oli lähetekeskustelu, jossa varsinaista päätöstä lisenssimallista ei tehty, vaan tarkoituksena oli saada päätös siitä, jatkaako hallitus esityksen valmistelua.

Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka avasi keskustelun esittelemällä talouden realiteetteja, joihin hallituksen esitys perustuu. Laskevat astutusluvut eivät lupaa nopeaa lisäystä kilpailevien hevosten määrään, ja myös valtion tuki alalle laskee jälleen ensi vuonna. Tulevaisuus taas on toistaiseksi hämärän peitossa, sillä jatkossa raviurheilun pitää ansaita rahoituksensa enemmän omatoimisesti, kun pelimarkkina ensi vuonna avautuu.

”Ketään ei ole tarkoitus tällä esityksellä sorsia, vaan tämän mallin ainoa tarkoitus on varmistaa, että meillä on elinvoimainen raviurheilu Suomessa tulevaisuudessakin”, Himanka vetosi.

”Tällä hetkellä laskeva rahoitus ja nousevat kustannukset ovat ajaneet radat siihen, että mitään kehitystyötä ei pystytä tekemään, vaan kaikki resurssit menevät selviytymiseen. Kun kilpailupäivien määrä on laskenut ja laskee, se on johtanut siihen, että käyttöasteet maakuntaradoilla alkavat olla tosi pieniä, jos koko käyttö on kilpailutoimintaa. Päivien lukumäärästä ei ihan hirveästi enää kaikille riitä.”

Himanka totesi puheenvuorossaan hyvin suoraan tilanteen, johon laskeva tukimäärä on alan ajanut.

”Ongelma ei ole kilpailupäivissä tai palkintorahojen jakamisessa, vaan kysymys on siitä, että raviurheilun rahat eivät enää riitä 18 maakunnalliseen rataan, joissa on ympärivuotiset kiinteät kustannukset”, Himanka paalutti.

Kuten odotettavaa oli, esityksestä keskusteltiin laajasti myös kokouksessa. Puheenvuoroja kuultiin puolesta ja vastaan. Erityisesti B-ryhmään esityksen mukaan jäävien ratojen ja alueiden edustajat arvostelivat mallia. Joensuun raviradan edustaja Pasi Pykäläinen oli tuonut kokoukseen vaihtoehtoisen esityksen, jonka mukaan uudistukseen pitäisi ottaa aikalisä, ja ennen päätöksentekoa tilata ulkopuolinen selvitys eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Koska Pykäläisen esitystä oli myös kannatettu, järjestettiin äänestys kahden esityksen välillä.

Tässä vaiheessa iltaa äänestämässä oli vielä 35 kokousedustajaa 39:stä. Hallituksen esitystä kannatti 22 ja vastusti 13 ääntä. Näin ollen Hippoksen hallitus valtuutettiin jatkamaan lisenssimallin valmistelua.

Asiasta on tarkoitus päättää valtuuskunnan kevätkokouksessa ensi vuonna. Silloin päätöstä ovat tekemässä uudet valtuuskunnan jäsenet, joiden toimikausi alkaa vuoden 2027 alusta.