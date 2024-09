Valtuuskunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseen – ”Ministeriön pöydällä on nyt lähes päivittäin kaksi tärkeää hevosalan asiaa"

Kokous oli medialta suljettu. Näin Suomen Hippos tiedotti kokouksen annista:

Suomen Hippoksen valtuuskunta vahvisti tänään ylimääräisessä etäkokouksessaan Suomen Hippoksen hallituksen esityksen mukaisesti näkemyksen alan tuotonjaon perusteista. Valtuuskunta valtuutti toukokuussa Suomen Hippoksen hallituksen jatkamaan tuotonjaon valmistelua maa- ja metsätalousministeriön kanssa käytettävissä olevan rahoituskehyksen mukaisesti, ja tämänpäiväinen kokous oli täten jatkumoa valtuuskunnan kevätkokoukselle.

Ennen valtuuskunnan virallisen kokouksen aloittamista valtuuskunnan jäsenet saivat mahdollisuuden kuulla valtiosihteeri Päivi Nergin terveiset maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Ministeriön pöydällä on nyt lähes päivittäin kaksi tärkeää hevosalan asiaa: valtionavustusten leikkaukset ja hevospelaamisen sijoittuminen joko monopoli- tai lisenssimarkkinaan. Meillä on ministerin tekemä linjapäätös, jonka mukaan etsimme hyviä ratkaisuja alan tilanteen helpottamiseksi”, valtiosihteeri Nerg viestitti hevosalalle.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Pekka Kaikkonen korosti kokouksen avauksessaan koko alan tarvetta katsoa eteenpäin haastavassa muutostilanteessa.

”Kuulimme juuri valtiosihteerin ajankohtaiskatsauksessa, että hevosalan asia on yhteinen. Samaa yhtenäisyyttä tarvitaan nyt meiltä hevosalan päättäjiltä. Meidän on mentävä yhdessä eteenpäin ja rakennettava alan tulevaisuutta sen sijaan, että mietimme mitä aikaisemmin on tapahtunut.”

Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo muistutti ajankohtaiskatsauksessaan vaikuttamistyön aktiivisuudesta ja yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuksista myös hevosalan akuuttiin tilanteeseen.

”On muistettava, että hevosala ei ole yksin taloudellisten haasteiden edessä, vaan tiukentunut tilanne näkyy kaikkialla yhteiskunnassa ja kuluttajien ostokyvyssä. Talouden reunaehdoille emme voi mitään, mutta meidän on rakennettava alan tulevaisuutta tässäkin tilanteessa eteenpäin rohkealla päätöksenteolla. Erityisesti olen huolissani siitä, miten raviratamme pystyvät tässä tiukentuvassa tilanteessa toimimaan.”

Päätösasiana valtuuskunta vahvisti Suomen Hippoksen näkemyksen tuotonjaon perusteiksi vuodelle 2025 hallituksen esityksen skenaarioiden pohjalta. Rahoituksen kokonaisuudesta ja kohdentumisesta päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Tuotonjakoa käsitelleessä keskustelussa todettiin, että hevosalan kokonaisrahoituksen tarkka määrä vuodelle 2025 on edelleen avoinna ja vahvistuu maa- ja metsätalousministeriön sisäisessä valmistelussa tulevien viikkojen aikana. Alan näkemyksen mukaan alan investointituet voitaisiin jäädyttää tilapäisesti kokona­­an. Kasvatuksen tukiin ja hevosjalostusliittojen neuvontatyöhön ei esitettäisi leikkauspainetta. Keskusjärjestön tukien osalta leikkaukset kohdentuvat antidoping- ja eläinlääkärityöhön sekä kehitystyöhön. Isoin paine kohdistuu luonnollisesti isoimpiin tukikokonaisuuksiin, eli raviratojen tukiin ja palkintoihin.

”Näkemyksessä on tehty tasapainottelua niin kilpailumahdollisuuksien kuin alan vetovoiman ja monipuolisen toiminnan osalta, ja vaihtoehdoista on keskusteltu niin raviratojen, omistajien kuin valmentajien kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö on viestinyt, että ns. Vidgrenin työryhmän raporttia käytetään strategisesti ohjaamaan alan rahoituskokonaisuutta ja on muistettava, että ministeriö tekee lopulliset päätökset. Konkretiaa valmistellaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää avasi kokonaisuutta.

Muissa asioissa valtuuskunta käsitteli Kari Erikssonin hallitukselle esittämät kysymykset koskien Hippoksen asemaa rahapeliuudistuksen eri vaiheissa, josta käytiin laaja keskustelu ja joka merkittiin tiedoksi.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote