Vänrikki pyrkii paalulta pakoon takamatkalta tulevaa Morisonia – Vermon divisioonafinaalien lähtölistat julkaistiin
Toto75-kierroksen kuudentena kohteena ajetaan kylmäveristen hopea- vastaan kultadivisioonafinaali, jossa paalulta ykkösradalta matkaan avaa Antti Ojanperän valmentama Vänrikki. Lähdön etukäteissuosikki Morison starttaa liikkeelle 20 metrin takamatkan juoksuradalta.
Iltapäivän Toto75-kierroksen käynnistää lämminveristen kultadivisioonafinaali, jossa Dundee As pääsee starttaamaan 2120 metrin ryhmäajoon kakkosradalta. Viimeksi ori debytoi Hanna Lepistön valmennuksesta kirien Teivossa takajoukoista vauhdikkaasti kakkoseksi. Kyseisen lähdön keulasta voittanut Kurri Jari Boko avaa Vermossa matkaan radalta kaksitoista.
Lepistön tallilla on muitakin potentiaalisia menestyssaumoja, kun Ete Jet ja Drogon hakevat menestystä tammadivisioonafinaalissa. Vastaavasti Coolman Evo lähtee pronssidivisioonafinaalissa matkaan nelosradalta.
Tasaisessa lämminveristen haastajadvisioonassa Ramsgate starttaa liikkeelle seiskaradalta. Sisäpuolelta sille kovimman vastuksen voitosta tarjoavat Gary la Marc ja Stoneisle Vertigo.
Vermon 20.12. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä