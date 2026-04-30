7 oikein ilmestyi torstaina 30.4. 56-sivuisena.
7 oikein ilmestyi torstaina 30.4. 56-sivuisena.Kuva: Jarno Unkuri
Vappuviikon 7 oikein -lehti ei irtonumeromyynnissä

Ravivihje- ja lähtölistalehden numero 18 ei tule irtonumeromyyntiin.
Lehdet tulevat nykyään irtonumeromyyntiin ilmestymistä seuraavana päivänä, mutta eivät lainkaan, mikäli ilmestymistä seuraava päivä on arkipyhä.

Tämä on tilanne juuri tällä viikolla, kun 7 oikein on ilmestynyt torstaina vappuaattona ja perjantai on vapun johdosta arkipyhä.

7 oikein on tilattavissa myös näköislehtenä.

Hevosurheilu Media toivottaa kaikesta huolimatta antoisaa vapun aikaa.

