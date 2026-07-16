Varjohehku ja Timo Mäkäräinen.
Varjohehku osallistui viime vuonna Oulun kuningatarkilpailuun.Kuva: Anu Leppänen
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Varjohehkun haaveet kuningatarkilpailusta haihtuivat Vermossa – ”En muista, että olisi ollut koskaan tuollainen”

Tiukasti viimeisistä paikoista taistellut tamma oli keskiviikon tärkeässä startissa kaukana parhaastaan.
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Timo Mäkäräinen
Varjohehku
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