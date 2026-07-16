Varjohehkun haaveet kuningatarkilpailusta haihtuivat Vermossa – ”En muista, että olisi ollut koskaan tuollainen”

Kuningatarkilpailuun tähyävät tammat hakivat eilen tärkeitä pisteitä Vermon maratonmatkalla A.V. Marttilan Tammasarjassa. Kamppailu viimeisistä paikoista on äärimmäisen tasainen, ja yksi tähän joukkoon kuuluvista on viime vuoden kuningatarkävijä Varjohehku.Tamma sai eilen onnistuneen juoksun kärjen tuntumassa, mutta kirissä ei ollut tuttua potkua, ja hevonen valahti loppumatkasta sijalle seitsemän. Samalla paikka 12 armoitetun tamman joukossa taisi karata.Varjohehku on tällä hetkellä pisterankingin sijalla kymmenen, mutta monella kilpasisarella on mahdollisuus kahmia lisäpisteitä sunnuntaina ajettavasta St Michel Tammatähdestä.”Hevonen ei ole ikinä puhaltanut niin paljon startin jälkeen. En muista, että se olisi ollut koskaan tuollainen. Se ei palautunut oikein millään”, osaomistaja-valmentaja Timo Mäkäräinen taustoittaa.”Tiesin, että jotain hämminkiä on, kun se väsähti yhtäkkiä. Normaalisti hevonen on tullut varsinkin tuolla matkalla ihan pirteästi perille. Taannoin Jyväskylän startin jälkeen sillä oli kurkunpäässä rakkuloita, ja tammaa hoidettiin vähän siinä välissä. Nyt vaikuttaisi siltä, että kurkunpää saattaa olla taas tulehtunut. Voihan se olla jotain allergiaakin, kun pölyä on kaikkialla. Elukoiden kanssa voi tulla näitä yllätyksiä.”Joka tapauksessa edessä on pieni hengähdystauko, eikä tamman kanssa ole enää haaveita Teivon pääkilpailusta.”Antaa hevosen nyt huilia hetken aikaa. Muutenkin tässä on ollut vähän epäonnea pisteiden keruussa. Yhden kerran kakkossija meni laukkaan, ja mukana on ollut myös pari pussitusta. Se on ensi vuonna vasta 9-vuotias, ja kun saadaan hyvä treenitalvi alle, niin yritetään silloin taas tosissaan. Uusi vuosi, ja uudet kujeet.”Mäkäräinen näkee Kohti Kuninkuusraveja -pisteytyksessä muutamankin kehittämiskohdan.”Esimerkiksi Jämsään emme päässeet mukaan, kun lähtöön ilmoitettiin iltaraveissa pärjänneitä hyväpisteisiä hevosia. Minusta viimeiset kuukaudet pitäisi pyhittää näissä lähdöissä ainoastaan niille hevosille, jotka oikeasti tähtäävät kuningatarkilpailuun. Villien korttien jakamisessakin on omat haasteensa, miten niitä sitten kukin arvottaakaan”, Mäkäräinen pohtii.”Lisäksi joskus on ollut sellainen tilanne, että KK-lähdön on voittanut kylmäverinen, ja itse olen ollut toisena maalissa, mutta saanut vain kakkossijasta pisteet. Eikö noissa tapauksissa pisteet pitäisi mennä siten, että ne jaetaan paremmuusjärjestyksessä suomenhevosille, kun kylmät eivät kuitenkaan ole mukana pääkilpailussa? Muuten tuo systeemi on kohtalaisen hyvä, mutta parannettavaakin olisi.”