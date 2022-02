Varma merkki keväästä – Jalostuskuvasto on ilmestynyt

Tällä viikolla ilmestynyt Jalostuskuvasto käsittelee hevosjalostuksen näkökulmia sekä tieteen että tunteen tasolla. Kansikuvassa komeilee Mascate Match, jonka kotitilalla Qvidjan tilalla vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja panostetaan hiilensidontaan, johon hevoset muodostavat oman tärkeän osansa.

Varhaisluomisista on viime vuosina saatu lisää tietoa. Kun aiemmin on ajateltu niiden johtuvan yleensä tammasta, kertoo uusin tutkimus, että useimmin syy on kuitenkin alkiossa ja sen kromosomiviassa. Mutta voiko tammanomistaja tehdä jotain varhaisluomisia estääkseen? Sitäkin jutussa valotetaan.

Vieroitusvaihe on varsan elämän stressaavin hetki ja ensimmäinen vuosi ravitsemuksellisesti kaikkein tärkein, sillä varsa saavuttaa ensimmäisen elinvuotensa aikana 90 prosenttia tulevasta säkäkorkeudestaan. Vieroitetun varsan ruokinta onkin luuston ja nivelten ruokintaa ja niiden optimaalisen kehityksen varmistamista. Yllättävätkin asiat rehustuksessa vaikuttavat luuston kestävyyteen, ja tähän paneudutaan vieroitetun varsan ruokinnasta kertovassa jutussa.

Tiede auttaa pitkälle, mutta kuten menestynyt pitkän linjan ranskalainen kasvattaja Pierre Morand, 84, Jalostuskuvastossa sanoo: Jalostuksessa tarvitaan onnea.

Viime vuoden kriteriumvoittajan Planbeen kasvattaja Vesa Mäkinen lisää tieteen ja runollisuuden keitokseen vielä annoksen tilastomatematiikkaa. Hevosjalostuksessa on kyse todennäköisyyksistä, ja niiden ymmärtämisellä voi parantaa mahdollisuuksia saavuttaa paras mahdollinen hyöty käytettävissä olevilla resursseilla.

Käymme Kontiolahden Varsanvalmistuslaitoksella, jossa luomuastutukset ovat osa nousevaa trendiä. Menhammarissa Ruotsissa puolestaan on lähdetty digitaalisuuden tielle kehittämällä koronapandemian vuoksi oma nettihuutokauppa-alusta, joka poistaa tarpeen kuljettaa hevosia huutokauppapaikoille.

Suomenhevoset ovat pääosassa Kuortaneella, missä ravikuningas Evartin kasvattajan Olli Sippolan tilalla on ollut motivaatio kovilla epäonnen kanssa, mutta lannistuminen ei ole ollut vaihtoehtona. Historian havinaa löytyy artikkelista Rima yh 7797:n emälinjasta. Samalta emälinjalta tulee myös muuan Parvelan Retu, jonka kotitallilla käymme tutustumassa siihen, miten aikamme poikkeuksellisin suomenhevoslupaus valmistautuu lunastamaan lupaukset.

Jalostuskuvaston voi tilata täältä tai käydä ostamassa lähimmästä hyvin varustellusta Lehtipisteestä. Kuvasto on mahdollista sisällyttää myös Hevosurheilun kestotilaukseen.