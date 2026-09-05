Varsahuutokaupan kalleimman vasarahinta kohosi 32 500 euroon

Varsahuutokaupassa Jokimaalla oli lopulta myynnissä 75, joista suomenhevosia oli yhdeksän ja lämminverisiä 66. Illan aikana myytiin 50 varsaa, mikä tarkoittaa 67 prosenttia. Keskihinta oli 6160 euroa ja mediaanihinta 4000 euroa.Kallein suomenhevosvarsa oli 3000 euron vasarahinnalla myyty Gretan Halla (Kihisee). Suomenhevosten puolella vielä korkeampiin lukemiin kohosivat Vakiovihje (V.G. Voitto) 10 500 euroa ja Kulkeva (Vaellus) 6 500 euroa, mutta kumpikin niistä olivat sisäänhuutoja..Lämminverisistä kallein oli 32 500 euroon kohonnut Celebration (Readly Express) ja toiseksi kallein 26 000 euron vasarahinnan Guarda Che Luca (Nad Al Sheba). 30 000 euroon nousi myös Sahara Ruffian (Idao De Tillard), mutta se huudettiin sisään..Kimmo Kemppi oli varsahuutokaupassa sekä kasvattajan roolissa että Jokimaan puolesta. Kemppitallilta myynnissä oli viisi varsaa, joista kaikki myytiin. Kallein Kemppitallin varsa oli Brianna Kemp, joka maksoi 12 000 euroa.”Rehellisyyden nimissä kaikki varsat tuotti tappiota kasvattajalle, kun otetaan varsamaksukulut ja hoitokulut huomioon. Ei ole kasvattajan rooli paras mahdollinen tällä hetkellä”, Kemppi harmitteli.”Joka vuosi tilannetta katsotaan vuosikohtaisesti, minkä verran on hevosia ja kuinka paljon varsoja voidaan pitää itse. Tässä ikäluokassa meillä oli yksitoista varsaa, ja se on liian iso meille, minkä takia osasta on luovuttava. Halusimme myös olla mukana tässä ensimmäisessä huutokaupassa Jokimaalla. Ensi vuonna huutokauppaa pitää miettiä taas tilanteen mukaan, onko meillä jotakin varsoja myytävänä.”.Jokimaan puolesta Kemppi oli puolestaan tyytyväinen huutokaupan antiin.”Kyllä me olemme mielestäni pystynyt viemään huutokauppaa eteenpäin ja parempaan suuntaan. Se, mitä meille on viestitty tämän päivän aikana, on ollut pelkästään positiivista. Uskoisin, että siihen asiakkaat ja myyjät ovat olleet tyytyväisiä, vaikka varmasti on myös kehitettävää”, Kemppi näkee.”Täällä on mielestäni ollut hyvin porukkaa, ja näyttää, että ihmiset viihtyivät, kun puheensorina kuuluu koko ajan ympärillä. Myös alakerrassa ja tallikahviossa on ollut hyvin väkeä. Uskon ja toivon, että voisimme jatkaa tällaisella konseptilla jatkossakin, jossa jokainen voi viihtyä.”