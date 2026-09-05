Readly Expressin ja Arctic Madonnan tytär Celebration oli Lahdessa järjestetyn huutokaupan kallein varsa.
Readly Expressin ja Arctic Madonnan tytär Celebration oli Lahdessa järjestetyn huutokaupan kallein varsa.Kuva: Anu Leppänen
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Varsahuutokaupan kalleimman vasarahinta kohosi 32 500 euroon

Ensimmäinen Jokimaan varsahuutokauppa oli sekä onnistunut että pettymys.
Julkaistu
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varsahuutokauppa
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