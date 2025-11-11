Varsahuutokauppa muuttaa Jokimaalle – "Huutokauppa on aina ollut kohtaamispaikka, ei pelkkä ostospaikka"

Perinteinen varsahuutokauppa on jo vuosikausia totuttu järjestämään Ypäjällä, mutta ensi syksynä tähän tulee muutos, kun tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Lahden Jokimaalla.Varsoja on edelleen mahdollisuus käydä katsomassa etukäteen tallialueella, mutta itse huutaminen tapahtuu raviradan katsomorakennuksessa, jossa kulloinkin kaupattavana olevaa varsaa esitellään videomuodossa screeniltä..VarsahuutokauppaStarinita Oy:n Varsahuutokauppa järjestetään ensi vuonna 29. kerranJärjestetään pe 4.9.2026 Lahden JokimaallaVarsoihin tutustutaan tallialueella päivän aikanaHuutaminen tapahtuu Jokimaan katsomorakennuksesta, johon videoyhteys maneesistaHuutokaupan jälkeen suunnitteilla iltajuhlat.Mallia tapahtumaan on haettu erityisesti Solvallasta, missä huutokauppaa järjestävän Starinita Oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa vieraili vastaavalla konseptilla järjestetyssä huutokaupassa viime syksynä.”Olen aika vakuuttunut, että tästä saadaan hyvä juttu, eikä minua pelota, ettei hevonen ole huutojen tapahtuessa yleisön edessä. Ihmiset ovat tottuneet etäaikana siihen, ettei hevosen tarvitse olla fyysisesti paikalla. Olen ollut ehkä vähän liiankin jäärä asian suhteen”, Nummenmaa sanoo.Muutokseen on useita syitä. Nummenmaa nostaa erityisesti esiin kävijöiltä saadun palautteen ja taloudelliset seikat.”Jo pidempään ihmiset ovat kysyneet, että miksi tapahtuma järjestetään niin sivussa. Ypäjä ei ole ihan lähellä kaupunkia siinä mielessä, että olisi helppo ottaa hotellihuone ja tulla julkisilla, jotta voi nauttia illasta.”.”Teemme monta kuukautta tapahtumaa ja kannamme kaiken riskin. Laskevan varsamäärän vuoksi meillä on ollut rajallinen mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa. Kiinteät kulut ovat isot”, Nummenmaa avaa päätöksen taustoja. ”Vaikka yhtiö ei pyri tekemään superbisnestä, vaan järjestämään ostajille ja myyjille kivan tapahtuman ja saattaamaan heidät yhteen, ei meillä ole luonnollisesti varaa tehdä suuria tappiota.”Raviradoista Jokimaan lisäksi myös Vermo oli pitkään mukana neuvotteluissa. Lopulta kilpailutuksen kautta valittua Jokimaata puolsi moni asia, eikä vähiten radan oma aktiivisuus.”Se, että joku haluaa aidosti jonkun tapahtuman ja on valmis tekemään työtä sen eteen, se näkyy. Siitä tuli hyvä fiilis, että tässä on yhdessä tekemisen meininki. Ei käy kiistäminen, etteikö silläkin olisi merkitystä, että toimitilamme ovat Jokimaalla. Pienen organisaation järjestelyitä helpottaa, että tapahtuma järjestetään lähellä sitä, missä itsekin on fyysisesti, mutta ei se ollut ratkaisevaa.”.Nummenmaa haaveilee, että lyhyt matka Lahden keskustaan ja siten hyvät kulkuyhteydet näkyvät positiivisesti ensi syksynä huutokaupan yleisömäärässä.”Huutokauppa on aina ollut kohtaamispaikka, ei pelkkä ostospaikka. Tavoitteena on tehdä syksylle tapahtuma, jossa kaikki hevosihmiset haluavat olla. Mitä enemmän saamme ihmisiä paikan päälle, sitä todennäköisempää on saada myös parempia kauppoja.”Nyt tehtyä muutosta on Nummenmaan mukaan mietitty vuosia. Keskustelujakin eri tahojen kanssa on käyty, mutta sopivat fasiliteetit tarjoavaa ja taloudellisesti kestävää vaihtoehtoa ei ollut löytynyt.Starinita Oy:n ja Jokimaan raviradan sopimus on kolmivuotinen, mutta molemmilla osapuolilla on optio vetäytyä sopimuksesta ensimmäisen vuoden jälkeen. Jokimaa on sopimuksessa sitoutunut parantamaan varikkoalueen fasiliteetteja, kuten rakentamaan lisää karsinoita. Myös Jokimaan yhteistyökumppanin Koulutuskeskus Salpauksen tilat näyttelevät suurta roolia huutokaupassa..”Olen Mitjalle jo pari vuotta sitten ilmaissut kiinnostuksemme tapahtuman järjestämiseen”, Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen paljastaa. ”Olen tunnistanut, että tapahtuma on strategiaamme tukeva. Olemme suuntautuneet tapahtumakeskukseksi ja ravipäivien ulkopuolinen tapahtumatoiminta on meillä vahvassa kasvussa. Huutokaupan kohderyhmänä on kuitenkin tuttua asiakaskuntaamme eli hevosihmisiä.”Ravintolapalveluista ja oheisohjelmasta vastaa Jokimaan rata. Suunnitteilla on esimerkiksi iltajuhlat huutokaupan jälkeen.”Ravintolatuotot ovat elintärkeitä tänä päivänä”, Holopainen muistuttaa.”Saamme järjestettyä tapahtuman viikonloppuna, jona meillä ei lähtökohtaisesti olisi mitään. Jokainen euro on kotiinpäin. Samalla tämä vahvistaa tunnettuutta, imagoa ja tapahtumakeskuksen brändiä.”