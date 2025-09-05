Varsahuutokauppa uudella twistillä – etänä huudettaessa kannattaa huomioida viive
Starinitan varsahuutokaupan etähuutomahdollisuus on käynnistynyt Traveran kautta osoitteessa www.travera.nu. Näihin päiviin asti sivusto on toiminut ruotsin tai englannin kielellä, mutta nyt myös suomalainen käännös on valittavissa. Sivuston oikeassa yläkulmassa on mahdollisuus kielen valintaan (”select language”), ja valikoimasta löytyy nyt ”käännä suomeksi” -valintapainike.
”Jos on tarkoitus huutaa varsaa etänä, täytyy ensin luoda tili Traveraan. Tilin luonti sinne on helppoa nyt, kun voi seurata ohjeita suomeksi. Tilin luonnin yhteydessä tarvittavien omien tietojen jatkoksi liitetään kuva passista tai ajokortista, sekä lopuksi hyväksytään huutokauppaehdot ja Traveran tietosuojakäytäntö. Henkilöllisyyden tarkastus henkilökunnan toimesta ottaa Traverallakin oman aikansa, joten tilin luominen on tehtävä ajoissa. Jotta voit rekisteröityä huutajaksi (tarjoajaksi) Starinitan varsahuutokauppaan, hyväksy vielä myös hybridihuutokauppaehdot”, opastaa huutokaupan järjestelyistä vastaava Mitja Nummenmaa Starinitalta.
Huutokaupasta tulee livelähetystä Veikkauksen Tototv ja MT Hevoset -sivustoille, mutta Mitja Nummenmaa huomauttaa, että lähetyksissä voi olla kuitenkin aina pientä viivettä.
”Varsaa etänä huutavan henkilön on luotettava vain ja ainoastaan Traveran sivuston ääneen, tekstiin ja numeroihin, sillä hybridihuutokauppa on totuttua nopeatempoisempaa”, Nummenmaa painottaa. ”Samoin jos aiot huutaa tiettyä varsaa – joko paikan päällä Ypäjällä tai etähuutajana Traveralla – tee huuto reilusti ja nopeasti, jotta se ehditään havaita.”
Vaikka perinteinen varsahuutokauppa järjestetäänkin tänä vuonna uudella twistillä etähuutomahdollisuuden kera, uskoo Nummenmaa yleisön ja ostajien yhä edelleen löytävän tiensä Ypäjän Hevosopistolle.
”Monelle hevosihmiselle huutokauppailta on jo muodostunut traditioksi. Siellä on varsojen seuraamisen lisäksi aikaa ja tilaa tavata ystäviä, viettää iltaa ja verkostoitua. Huutokaupan tunnelma on tuonut paikalle noin 800 kävijää vuosittain. Ennakkolippujen myyntikin on pyörähtänyt mukavasti käyntiin”, Nummenmaa iloitsee.
Varsahuutokaupassa myynnissä olevien 1-vuotiaiden varsojen esittelykuvia ja videoita on lisätty www.hevoshuutokaupat.fi-sivustolle, ja samat materiaalit löytyvät myös www.travera.nu-sivustolta. Myyntivarsojen tietoihin päivitetään myös eläinlääkärintodistuksia ja röntgenlausuntoja tulojärjestyksessä.