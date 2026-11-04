Varsakunkun karsinnasta nousi kohu – näin Varsakunkku ry:n hallitus kommentoi

4-vuotiaan Marin-tamman valmentaja Mervi Rantanen ihmetteli Facebook-tilillään, miksi hevosen omistajalle – joka on Rantasen puoliso – soitettiin ilmopäivänä ja tarjottiin karsinnan 4. palkintoa, jos Marinin vedettäisiin pois listalta. Hevonen oli maksettu kilpailuun, ja (*) sillä oli sääntöjen mukaan etusija karsintaan, koska se ei ollut osallistunut ensimmäiseen karsintaan. Rantasen mukaan pyyntö perustui hitaimpaan ennätykseen ja pienimpään voittosummaan. Omistaja hyväksyi tarjouksen.

Marinin tilalle nousi ammattivalmentajan hevonen. Rantanen koki, että amatöörivalmentajaa syrjittiin ja vastuuvalmentaja sivuutettiin.

Keskiviikkona kokoontunut Varsakunkku ry:n hallitus julkaisi tiedotteen, jossa se kommentoi asiaa seuraavasti:

Varsakunkun nelivuotiaiden karsintalähdöstä on virinnyt runsasta keskustelua. Varsakunkku haluaa kertoa tapahtumat omasta näkökulmastaan.

Kuopion 5.10. tammojen karsintakilpailuun oli ilmoittautunut 13 varsaa ja oltiin tilanteessa, jossa yksi varsoista olisi pitänyt karsia. Varsakunkun asiainhoitaja kävi tilanteesta keskustelun Kuopion raviradan edustajan kanssa. Oli päädytty ratkaisumalliin, jossa kysytään ensin karsintaan ilmoittautuneilta yksi kerrallaan, haluaisiko joku jättää varsansa pois karsinnasta korvausta vastaan ja näin vältettäisiin tilanne, jossa joku hevonen pitäisi karsia. Jos kukaan osallistujista ei olisi tarttunut ehdotukseen, olisi lähdöstä karsittu yksi hevonen. Ensimmäinen soitto lähti pienimmän voittosumman omaavan varsan omistajalle eli hevosen valmentajan puolisolle. Kyseinen henkilö suostui ehdotukseen, ja Varsakunkku maksoi hänelle samana päivänä 4. palkinnon suuruisen summan (järjestäjän virhe). Varsakunkun hallitus ei ollut tietoinen sovitusta.

Varsakunkku ry:n hallitus on pahoillaan tapahtuneesta ja tarkentaa kilpailun sääntöjä sekä toimintatapoja.

(*) Päivitys 4.11. klo 21: Marinilla oli sääntöjen mukaan etuoikeus päästä mukaan, koska se ei ollut osallistunut ensimmäiseen karsintaan. Karsintapisteet eivät olisi mukaanpääsyyn riittäneet.