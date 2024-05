Varsaliven pääosassa suomenhevosvarsat ja niiden emät

Kari-Markku Karjalaisen Kara-tallilla Orimattilassa asustavien tammojen ja varsojen reaaliaikaista elämää voi seurata osoitteessa www.hippos.fi/varsalive arkiaikana noin klo 8-17. Varsat ulkoilevat emineen hiekkatarhassa ennen kesälaitumille siirtymistä.

Varsalivessä nähtävistä varsoista kolme orivarsaa on syntynyt peräkkäisinä päivinä toukokuun alussa. Päätähtiin kuuluvat Rouva Fortuna vaelluslaisen orivarsan kanssa, samasta orista varsan pyöräyttänyt Villisisko sekä Ukaasi Lissun Eerikistä olevan orivarsan kanssa.

”Varsomiset menivät hyvin, ei mitään probleemia. Syömiset ja paskantamiset ovat sujuneet, ne ovat kuitenkin niitä tärkeimpiä asioita”, Kari-Markku Karjalainen kertoo.

Karjalainen ei ole vielä kiinnittänyt huomiota, onko jollakin varsoista jokin tunnistettava erityispiirre. Neljännen livetähden on määrä syntyä lähipäivinä. Emätamman laskettu aika on jo mennyt.

”Oli vähän puhetta, että varsoille voi tehdä nimiehdotuksia, mutta se ei takaa sitä, että se nimi laitetaan. Hyviä ehdotuksia otetaan kuitenkin vastaan. Villi- ja jotain”, Villi-etuliitteestään tunnettu Karjalainen kertoo. ”Nimet annetaan sitten lokakuussa tunnistuksen yhteydessä.”

Ravikuningas Villihotin kasvattaja aikoo itse pysytellä kameran toisella puolella. Päätähtinä pysyvät nelijalkaiset.

”Tallihenkilökunta ottaa tammat ulos ja sisälle. Filmitähtiä ei meidän toimesta ole”, Karjalainen naurahtaa. ”Meillehän tämä kaikki on muuten tuttua puuhaa. Muistaakseni ensimmäinen hevonen syntyi 1981. On niitä sen jälkeen ollut, tässä on varsonut omia ja vieraita. Omia kasvatteja taitaa olla parisataa.”

Varsalive on toteutettu aiemminkin, ja tämänkeväisestä livestä on Suomen Hippoksessa positiiviset odotukset. Kaksi vuotta sitten pelkästään YouTubessa se keräsi yli 15 000 katselukertaa. Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo keskusjärjestön tiedotteessa, että koulut ottivat yhteyttä ja toivoivat uuden katselumahdollisuuden avaamista ennen koulujen kesälomien alkamista.

”Onkin hienoa päästä nyt toteuttamaan tuo toive”, Mäenpää sanoo.

Varsaliven teknisestä toteutuksesta vastaa Norppalivestä tuttu Live Eye Oy.

Pääset seuraamaan Varsaliveä tästä.