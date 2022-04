Varsalupaus aloittaa pitkän tauon jälkeen - "Odotuksia on jatkon suhteen"

Ruotsissa 4-vuotiaana Reijo Liljendahlin käsistä muun muassa Margaretas Tidiga Unghästseriessä toiseksi sijoittunut Stonecapes Superb palaa pitkältä kilpailutauolta tiistaina Teivon raveissa.

Ruuna oli nykyisen omistajansa ja valmentajansa Saku Mikkolan mukaan derbyhevosia 4-vuotiaana vuonna 2020, mutta loukkasi sinä kesänä jalkaansa ilmeisesti tarhassa liukastuessaan. Hevonen tuli Suomeen ja meni kuntoutusjakson jälkeen vuoden 2021 alussa Matias Salon talliin. "Jalka vaan ei ruvennut kestämään. Hevosen ympärillä oli porukka, joka ei enää jatkanut ja ruuna jäi tähän meille. Leikkautin jalan vuosi sitten huhtikuussa ja hevonen oli kesän toipilaana. Loppukesästä sitä alettiin treenaamaan ja koko talvi treenattiin. Takapakkeja ei ole tullut", Mikkola sanoo.

Stonecapes Superb juoksi koelähdön Teivossa pari viikkoa sitten. Mikkolan mukaan se on kovinta mitä hevosella on ajettu. Ruuna juoksi koelähdön talvibalanssilla ja meni tuloksen 17,5. "Tästä on vaikea saada käsitystä, kun se on niin laiska. Mutta olen aina luottanut hevoseen. Sillä on hyvä moottori ja lahjoja. Startti antaa infoa tulevaisuudesta, mutta odotuksia on jatkon suhteen. Leikattu jalka on ihan priima. Ruuna kävi kuukausi sitten kontrollissa ja kaikki oli kunnossa. Jalka oli hyvin parantunut."

