Ikäluokkamenestyjä Cimallus on pitänyt 6-vuotiskauden ajan kilpailemisesta taukoa, koska tamma varsoi toukokuussa esikoisvarsansa Parvelan Retusta. Nyt Marko Häkkilän omistama Cimallus on palannut Seppo Suurosen treenilistoille ja sillä on päästy varsasta vierottamisen jälkeen taas aloittamaan valmennusta.”Kesän tamma vietti varsan kanssa, mutta nyt pikkuhiljaa taas aloitellaan valmennusta. Aika näyttää, kuinka Cimallus alkaa ottaa treeniä vastaan, mutta pitkän tauon jälkeen radoille paluu voi venähtää ensi kesään. Täysin hevosen ehdoilla tietysti edetään”, Suuronen kertoo.Startteja Cimalluksella on takana vasta 16, joista hevonen on kerännyt statistiikan 9–5–0. Palkintorahoja Cimalluksella on 105 650 euroa, joten 24,4-aikaista tammaa odottavat heti radoille palatessa avoimet lähdöt.”Massaa Cimallus on saanut sopivasti lisää varsalomansa aikana”, Suuronen toteaa.Cimalluksen tammavarsan nimeksi tuli Cristalli. Juvalla asuvaa varsaa Suuronen kuvailee hyvärakenteiseksi.”Oikein kiva varsa, kun on vielä niin sosiaalinen”, hän kehuu..Cimallus sai tammavarsan Parvelan Retusta – muillekin huipputammoille aikaisia varsoja