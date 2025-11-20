Jouni Heimala
Jouni Heimala lomailee perheensä kanssa Thaimaassa. Heidän tallinsa Lennätsie puolestaan kisaa illalla Lappeessa.Kuva: Merja Ahola-Turpeinen
Uutiset

Vastuuvalmentaja seuraa Lappeessa starttaavan Lennätsien otteita Thaimaasta käsin – "Täällä on hyvät nettiyhteydet"

Lennätsie päättää taukonsa torstaina Lappeessa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Lennätsie
Jouni Heimala
Lappeen ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi