Vastuuvalmentaja seuraa Lappeessa starttaavan Lennätsien otteita Thaimaasta käsin – "Täällä on hyvät nettiyhteydet"

Torstain Toto5-kierros ajetaan Lappeenrannassa. Pääpelin toisena kohteena ajetaan kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajo, missä Jouni Heimalan valmentama Lennätsie päättää yli neljän kuukauden mittaisen taukonsa."Jalkoja vähän hoideltiin, ei sen kummempaa. Kun Lennätsiellä olisi motivaatio kohdallaan, niin hyvä hevonen se tuollaiseen lähtöön on. Yhden kerran vain on käyty radalla, joten luulen sen tarvitsevan muutaman startin ollakseen aivan parhaimmillaan", Heimala ajattelee.Jarmo Saarelan ohjastama Lennätsie starttaa lähdössä matkaan 20 metrin takamatkan nelosradalta. Hevosen edellinen voitto on peräisin kaudelta 2021.Ravireissun Lennätsien kanssa Lappeen radalle hoitaa ruunan omistaja ja hoitaja Niina Heimala."Minä olen nyt Thaimaassa, ja syön pizzaa rannalla. Eilen keskiviikkona tulimme tänne ja pari viikkoa olisi lomaa edessä. Siskoni Niina vie hevosen raveihin. Me mennään johonkin ravintolaan ja laitetaan TotoTV päälle. Täällä on hyvät nettiyhteydet", Heimala sanoo.