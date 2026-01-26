Vauhtis ja Morison iskevät yhteen Kuopiossa – lauantain lähtölistat valmistuneet

Lauantain Toto75-peli starttaa tuttuun tapaan ravien viidennestä lähdöstä.Jo ennen päivän pääpelin kohteita nähdään mielenkiintoinen matsi, kun Need’em ja Star Photo S iskevät yhteen lauantain neljäntenä lähtönä ajettavassa hopeadivisioonakarsinassa, jossa mukana on vain seitsemän hevosta.Yksi lauantain mielenkiintoisimmista lähdöistä on seitsemäntenä lähtönä ajettava kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajo. Perusmatkalta starttaavat enintään 90 000 euroa tienanneet, ja sitä enemmän tienanneet lähtevät 20 metrin takamatkalta.Paalulta kisaan lähtee vain kaksi hevosta: Vänrikki ja Rallan Ruhtinas. Paalun kaksikkoa jahtaa joukko kovaluokkaisia hevosia Vauhtiksen, Morisonin, Profiilin ja Kukkarosuon Kurkon johdolla.Toto75-pelin avauskohteena toimii lämminveristen haastajadivisioonakarsinta. Selvästi suurimmalla voittosummalla starttaa tammaedun myötä mukaan pääsevä One Night Only. Se kuuluu myös lähtörata-arvonnan voittajiin, kun se kiihdyttää ykkösradalta. Sen ulkopuolelta starttaavat You To Class ja Felix S.H. Mielenkiinnolla seurataan myös seiskaradalta kiihdyttävää Grand Circuitia, joka laukkasi viimeksi hylkäykseen debytoidessaan Anne Kankaan treenistä.Lämminveristen nousijadivisioonakarsinnassa Supreme Tarantella pääsee matkaan kakkosradalta. Se saa vastaansa kahdella voitolla Suomessa aloittaneen Olympic Steelin.Lauantairavit päättyvät kylmäveristen pronssidivisioonakarsintaan. Ykkösradalta starttaava Rautianna ja kakkosradalta kiihdyttävä Cooleri saavat vastaansa piippuhyllyn paikoilta voittotaistoon pyrkivät Meleko Kommeen ja Even Ekstaasin.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.