Veera Hag siirtyi vihreämmille laitumille – ”Se oli minun elämäni hevonen”

Urallaan 10 kertaa voittanut Veera Hag menehtyi maanantaina 7.9. Hevonen joutui ähkyleikkaukseen, mikä koitui 9-vuotiaan tamman kohtaloksi. Hevosen kasvattaneelle, omistaneelle ja sitä valmentaneelle Kyösti Hagertille isku oli kova."Veera merkitsi paljon. Se oli minun elämäni hevonen. Sillä oli sellainen persoonallinen luonnekin. Aina sen kanssa oli kiva lähteä, oli sitten kotona tai missä vaan. Kyllä siitä joka hetki nautti. Ei ole toista vastaavaa ollut luonteeltaankaan”, Veera Hagia hoitaneen ja tyttärensä Rosa Laineen välityksellä asiaa kommentoinut Hagert sanoo.”Veera nosti minut kaksi kertaa ylös vakavan sairastumisen jälkeen; motivaatio ja ilo tehdä sen kanssa hommia auttoi paranemaan. Eikä Veera ollut pelkkä kilpahevonen, se oli paljon muutakin. Se oli perheenjäsen, se oli kaikki. Veera nousi kilpailuissa omilla ansioillaan, ja kunnioitan sitä hevosta. Hirveä kiitos sitä kohtaan, mitä Veera antoi. Se nosti ihan eri tasolle meikäläisen koko tämän urheilulajin. Päivät, kuukaudet ja jopa vuodet rupesivat rytmittymään sen mukaan.”Hevosen merkitys oli Hagertille valtava."Nyt jäljelle jäi tyhjyys. Niin suuri kunnioitus sitä hevosta kohtaan. Se oli superlahjakkuus, jäi kaikki näytöt näkemättä. Eikä sen paikalle kukaan toinen voi tulla, vaikka olisi kuinka hyvä. Se on aina sydämessä. Tilanteeseen ei ole riittäviä sanoja. Olen kiitollinen, että sain kasvattaa ja pitää näin hienoa persoonaa."Veera Hag kilpaili urallaan 68 kertaa ja tienasi vajaat 40 000 euroa. Kymmenen voiton lisäksi se ravasi 17 muuta totosijaa..Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii – Veera Hagin tavoite siintää Lappeessa