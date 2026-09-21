Veera Hag oli omanarvontuntoinen tamma. Vierellä poseerasi omistaja-kasvattaja Kyösti Hagert.
Veera Hag oli omanarvontuntoinen tamma. Vierellä poseerasi omistaja-kasvattaja Kyösti Hagert.Kuva: Harri Lind
Uutiset

Veera Hag siirtyi vihreämmille laitumille – ”Se oli minun elämäni hevonen”

Ähky koitui kesällä tammadivisioonan finaalissa kolmanneksi ravanneen Veera Hagin kohtaloksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Veera Hag
Kyösti Hagert
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi