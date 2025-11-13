Vehviläinen jälleen onnettaren epäsuosiossa – ”En ole maani myynyt, vaikka jäisimme alussa takapareihin”

Tiensä Lady-liigan loppukilpailuun selvitti runkosarjassa 12 eniten pisteitä kerännyttä ohjastajaa. Pisteissä huomioitiin runkosarjan viisi parasta sijoitusta. Eniten pisteitä keräsi viime vuoden tapaan Tiia Vehviläinen, jonka parhaisiin sijoituksiin sisältyi neljä voittoa ja yksi kakkossija.Runkosarjan voitto tiesi sitä, että Vehviläinen sai ensimmäisenä valita ajokkinsa lauantain finaaliin. Valinta suoritettiin ennen rata-arvontaa.Vehviläinen valitsi ohjastettavakseen Joni-Petteri Irrin valmentaman Holding Patternin. 5-vuotias ruuna on voittanut kolme edellistä kisaansa, joten vireessä ei pitäisi olla moitteen sijaa.”Totta kai lähden hyvillä fiiliksillä. Nuo on kivoja päiviä päästä ohjastamaan”, Vehviläinen hehkuttaa.Lähtöpaikka koitui viime vuonna Vehviläisen kohtaloksi, kun hänen ensimmäisenä valitsemansa ajokki arvottiin radalle 12. Tänäkään vuonna arpaonni ei ollut paras mahdollinen, mutta sentään hieman parempi kuin viime vuonna, kun Holding Pattern starttaa radalta seitsemän. Ruuna on ottanut kaikki kolme edellistä voittoaan keulapaikalta.”Katselin hevosia videolta ennen valintaa, ja Holding Pattern on hienossa kunnossa. Arpaonni ei ollut suosiollinen, mutta mielenkiinnolla lähdetään yrittämään. Taktiikkaa en ole vielä miettinyt. Täytyy jutella Joni-Petterin kanssa, koska hän tietysti tietää hevosesta enemmän. Olen yrittänyt tehdä taustatöitä, koska aiemmin en ole Holding Patternia ajanut. Kyselen myös hevosta ohjastaneelta Tommi Kylliäiseltä vinkkejä”, Vehviläinen kertoo valmistautumisestaan.”Sen mitä olen katsonut, niin Holding Pattern on monipuolinen hevonen. Vaikka se onkin keulassa juossut edelliset lähdöt, uskon sen pystyvän tulemaan takaakin. En ole maani myynyt, vaikka jäisimme alussa takapareihin.”Viime vuoden finaalin voitti Mira Oksakari ohjastamallaan Toni Barossolla. Molemmat ovat tänäkin vuonna mukana, mutta tällä kertaa radalta 11 starttaavaa Toni Barossoa ohjastaa Carolina Krokvik. Oksakari valitsi ajokikseen kolme perättäistä kakkossijaa ravanneen Highlight Bogeymanin. Oksakari starttaa ajokkeineen kuutosradalta.”Miralla on tosi hyvin mennyt hevonen. Sisäpuolen hevoset ovat varmaan kovimmat vastustajat, mutta juoksupaikat merkitsevät paljon", Vehviläinen pohtii.Enintään 28 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2120 metrin ryhmäajona kilpailtava Lady-liigan finaali ajetaan Vermon lauantairavien kolmantena lähtönä. Mukana on vain 11 ohjastajaa, koska finaaliin selvinnyt Janita Antti-Roiko jättää kisan väliin..Tiia Vehviläinen voitti jälleen Lady-liigan runkosarjan – finaali ensi viikon lauantaina Vermossa.Mira Oksakari korkkasi tuuletellen Lady-Liigan – kilpasarjan yhteistyössä oli peräti 25 ravirataa ympäri Suomen