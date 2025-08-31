Veijo Heiskanen osti varsan Tanskan huutokaupasta – ”Ehkä se onni tulee vielä minullekin”

Veijo Heiskanen huusi 1-vuotiaan orivarsan Noir Laser 40 000 Tanskan kruunulla. Isä on Credit Winner ja emä Norjassa syntynyt Izzie Stevens (Donato Hanover). Noir Laser on emänsä toinen varsa.”Varsa oli just rakenteeltaan sellainen, josta tykkään tosi paljon. Ja suku on jäätävä. Varsa jää Tanskaan opetukseen, mutta tarkoitus on tuoda se Suomeen vuodenvaihteen jälkeen. Isompiin lähtöihin tietysti tähdätään, Tanskan Kriterium ja Derby ja tietysti Eurooppaderby”, Heiskanen kertoi innostuneena ja jatkoi ”ehkä se onni tulee vielä minullekin.”Veijo Heiskanen ajoi JAK Tallin omistaman Brilliant H:n Tanskan Derbyvoittoon 1979, Ejnar Vogt oli Heiskasen voittohevonen 1982.11 Napoleon nousi huutokaupan kalleimmaksi. Nuncion pojan hinta kipusi 270 000 kruunuun. 32 Nico Wynn (Maharajah) ja 44 Nero (Googoo Gaagaa) maksoivat 250 000 kruunua. Huutokauppaluettelon tiedot 23 Noir Laser