Toto4-peliä on mahdollista kohta pelata myös Ranskan raveihin.Kuva: Anu Leppaänen
Veikkauksen kautta pääsee jatkossa pelaamaan Ranskaan Toto4-peliä yhteispohjoismaiseen pooliin

Antti Ojanperän hevosten kilpailut Ranskassa kiinnostavat Veikkauksen asiakkaita.
Veikkauksella pelattavissa oleviin Ranskan Toto-kohteisiin lisätään Toto4-peli. Ranskan yhteispohjoismaiseen Toto4-peliin pääsevät osallistumaan suomalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset.

"Asiakkaamme ovat olleet hyvin kiinnostuneita Ranskan Toto-kohteista viime viikkoina. Asiakasmääriin ja pelivaihtoihin saatiin heti selkeä piikki, kun menestysvalmentaja Antti Ojanperän ensimmäiset valmennettavat kilpailivat Ranskassa", Veikkauksen head of Toto and racing  Juha Ahjolinna alustaa Veikkauksen julkaisemassa tiedotteessa.

Ranskan Toto4-peliä pelataan Pohjoismaissa Ruotsin ATG:n järjestämään pooliin. Pelin palautusprosentti on 75. Ensimmäinen pelattavissa oleva Toto4-kierros tulee olemaan 30. marraskuuta ajettaviin Vincennesin raveihin.

"Ranskan kohteiden isot poolit ovat aina kiinnostaneet ulkomaisia hevospelikohteita pelaavia asiakkaitamme. Sen rinnalla kohteet ovat herättäneet viime viikkoina ilahduttavasti myös aivan uusia Ranskan lähdöistä kiinnostuneita asiakkaita. Erityisesti heille halutaan tuoda tarjolle pelattavaksi myös Toto4-peli Ranskan raveihin", Ahjolinna kertoo.

Toto4-peli Ranskan kohteisiin

30.11.2025 Vincennes        
1.12. Vincennes     
2.12. Mauquenchy     
3.12. Vincennes     
4.12. Vincennes     
5.12. Vincennes     
6.12. Vincennes     
7.12. Vincennes     
8.12. Cabourg     
9.12. Vincennes     
10.12. Vincennes     
11.12. Vincennes     
12.12. Vincennes     
13.12. Vincennes     
14.12. Vincennes     
15.12. Le Croise-Laroche     
16.12. Cabourg     
17.12. Vincennes     
18.12. Cagnes-Sur-Mer     
19.12. Vincennes     
20.12. Vincennes     
21.12. Vincennes     
22.12. Cabourg     
24.12. Vincennes     
25.12. Vincennes     
26.12. Vincennes    
27.12. Vincennes          
28.12. Vincennes       
29.12. Vincennes

Toto4
Ranskan ravit
Juha Ahjolinna

