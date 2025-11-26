Veikkauksen kautta pääsee jatkossa pelaamaan Ranskaan Toto4-peliä yhteispohjoismaiseen pooliin
Veikkauksella pelattavissa oleviin Ranskan Toto-kohteisiin lisätään Toto4-peli. Ranskan yhteispohjoismaiseen Toto4-peliin pääsevät osallistumaan suomalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset.
"Asiakkaamme ovat olleet hyvin kiinnostuneita Ranskan Toto-kohteista viime viikkoina. Asiakasmääriin ja pelivaihtoihin saatiin heti selkeä piikki, kun menestysvalmentaja Antti Ojanperän ensimmäiset valmennettavat kilpailivat Ranskassa", Veikkauksen head of Toto and racing Juha Ahjolinna alustaa Veikkauksen julkaisemassa tiedotteessa.
Ranskan Toto4-peliä pelataan Pohjoismaissa Ruotsin ATG:n järjestämään pooliin. Pelin palautusprosentti on 75. Ensimmäinen pelattavissa oleva Toto4-kierros tulee olemaan 30. marraskuuta ajettaviin Vincennesin raveihin.
"Ranskan kohteiden isot poolit ovat aina kiinnostaneet ulkomaisia hevospelikohteita pelaavia asiakkaitamme. Sen rinnalla kohteet ovat herättäneet viime viikkoina ilahduttavasti myös aivan uusia Ranskan lähdöistä kiinnostuneita asiakkaita. Erityisesti heille halutaan tuoda tarjolle pelattavaksi myös Toto4-peli Ranskan raveihin", Ahjolinna kertoo.
Toto4-peli Ranskan kohteisiin
30.11.2025 Vincennes
1.12. Vincennes
2.12. Mauquenchy
3.12. Vincennes
4.12. Vincennes
5.12. Vincennes
6.12. Vincennes
7.12. Vincennes
8.12. Cabourg
9.12. Vincennes
10.12. Vincennes
11.12. Vincennes
12.12. Vincennes
13.12. Vincennes
14.12. Vincennes
15.12. Le Croise-Laroche
16.12. Cabourg
17.12. Vincennes
18.12. Cagnes-Sur-Mer
19.12. Vincennes
20.12. Vincennes
21.12. Vincennes
22.12. Cabourg
24.12. Vincennes
25.12. Vincennes
26.12. Vincennes
27.12. Vincennes
28.12. Vincennes
29.12. Vincennes