Veikkauksesta Kouvolan kuninkuusravien pääyhteistyökumppani

"Kuninkuusravit on kotimaisen raviurheilun merkittävin tapahtuma, ja myös yksi maailman suurimmista raviurheilutapahtumista. Veikkaus ja Toto-pelit haluaa olla suomalaisen raviurheilun merkittävin yhteistyökumppani nyt sekä tulevaisuudessa. Kuninkuusravien aikaan kiinnostus lajia kohtaan on suurimmillaan, ja on hienoa syventää kumppanuuden kautta Veikkauksen ja kotimaisen raviurheilun yhteistyötä. Kuninkuusravit liikuttaa suomalaisia vahvasti sekä kyseessä on tietysti vuoden merkittävin ravitapahtuma myös vedonlyönnin näkökulmasta", Veikkauksen vedonlyönnin johtaja Juha-Matti Mäkilä sanoo Veikkauksen julkaisemassa tiedotteessa.



"Suomenhevosella ja Veikkauksella on molemmilla ollut tahoillaan merkittävä rooli yhteiskuntamme historiassa. Suomenhevonen on palvellut sodassa, jälleenrakentamisessa, maa- ja metsätaloudessa sekä nykyisin uljaasti urheilu- ja harrastehevosena. Veikkaus on monipuolisesti tuottanut hyvää yhteiskuntamme eri sektoreille mm. urheilu-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys-, tiede- ja taidealan toimijoiden keskuudessa. Kuninkuusraveissa molemmilla on iso rooli ja yhteistyö mahdollistaa suuren kansanjuhlan, jossa keskiössä on kansallishevosemme suomenhevonen", Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen kertoo.



Veikkauksen ja Kuninkuusravien yhteistyö näkyy muun muassa etuina ja sisältöinä Veikkauksen Etuasiakkaille. Kouvolan Kuninkuusravit ovat katsottavissa Veikkauksen tuottamina suorina TotoTV:n asiantuntijalähetyksinä sekä tapahtumasta tullaan tuottamaan paljon sisältöä eri kanaviin.

Veikkauksen asiakkaille Kuninkuusraveista on tarjolla opastusta Toto-pelaamiseen sekä Kuninkuusraveissa on myös mahdollisuus rekisteröityä Veikkauksen asiakkaaksi.

Kouvolan Kuninkuusravien lauantain 5.8. Toto75-pelissä on tarjolla vuoden suurin kotimainen ravipotti, kun Toto75-pelin potissa on miljoona euroa. Kuninkuusravien kaikki lähdöt ovat Veikkauksen Toto-pelien kohteina sekä Kuninkuusraveihin tulee kohteita myös Pitkävetoon ja Voittajavetoihin.