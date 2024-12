Veikkaus ja Suomen Hippos yhteistyösopimukseen – kotimaisen raviurheilun näkyvyys kasvaa

Veikkaus ja Suomen Hippos sopivat maanantaina 23.12. Suomen ravien kuvaoikeuksista ja pitkäkestoisesta yhteistyöstä, joka jatkuu vuoteen 2030 saakka. Veikkauksen TotoTV välittää sopimuksen myötä jatkossakin Suomen ravien tapahtumat suorina lähetyksinä asiakkailleen. Sopimuksen myötä myös panostukset raviurheilun markkinointiin lisääntyvät.

Tuoreen yhteistyösopimuksen myötä Veikkaus tulee yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa panostamaan jatkossa voimakkaasti Suomen ravikohteisiin ja kotimaan ravikohteiden suoriin TotoTV-lähetyksiin.

"Olemme tästä erittäin innoissamme. Pääsemme jatkamaan hyvin toiminutta yhteistyötä ja voimme tämän sopimuksen myötä kehittää pitkien perinteiden totopelaamista kohti uutta aikaa suomalaisessa hevospelaamisessa", Veikkauksen vedonlyönnin ja nettikasinon johtaja Jarkko Nordlund iloitsee.

"Meille sopimus merkitsee paljon, koska haluamme tulevaisuudessakin tarjota kotimaisten totopelien parhaan tarjoaman hevospeleistä kiinnostuneille asiakkaillemme. Uskomme, että tämä pitkäkestoinen yhteistyö luo hyvän pohjan Suomen raviurheilun ja suomalaisten hevospelikohteiden kehittämiselle."

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo yhteistyön vahvistavan suomalaisen raviurheilun näkyvyyttä.

"On mukava kertoa sopimuksesta juuri joulun alla. Meille on erityisen tärkeää, että nyt tehdyn sopimuksen myötä kehitämme jo ensi vuonna yhdessä, ja lisätyillä panostuksilla, raviurheilun näkyvyyttä ja markkinointia Suomessa. Juuri tässä ajassa meidän on pidettävä huolta raviurheilun lajisuosiosta, kun menemme vauhdilla kohti avautuvaa lisenssimarkkinaa", Mäenpää näkee.

Hevospelit ovat siirtymässä suomalaisen rahapelijärjestelmän uudistuksessa kilpailtuun tarjoamaan lisenssijärjestelmässä.

"Näkemyksemme mukaan ainoastaan avoin ja aito kilpailu Suomen hevospeleissä on tulevaisuudessa kaikkien osapuolten kannalta paras tilanne. Toto on tavaramerkkimme, ja sen alla haluamme panostaa juuri Suomen kohteisiin ja suomalaiseen raviurheiluun. Tämän sopimuksen myötä panostamme Suomen ravien suoriin TotoTV-lähetyksiin ja tulemme kehittämään sekä uudistamaan niitä aiempaa paremmiksi yhdessä tuotantokumppaneidemme kanssa", Veikkauksen Jarkko Nordlund sanoo.

Veikkauksella on jo valmiiksi pelijärjestelmät, data ja myyntikanavat juuri kotimaan ravikohteiden hoitamiseen totopeleissä. Näitä voidaan solmitun yhteistyökumppanuuden myötä hyödyntää entistäkin paremmin siirryttäessä kohti uutta aikaa suomalaisessa hevospelaamisessa.

"Suomen Hippoksen näkemys on koko ajan ollut, että kestävän hevoselinkeinon ja raviurheilun näkökulmasta tarvitsemme kilpaillun markkinan, jossa hevosen poikkeuksellista vetovoimaa ja alan toimintaedellytyksiä voidaan kehittää omista lähtökohdista. Se, että Veikkaus haluaa jatkossakin olla mukana tarjoamassa hevospelejä, on meille erittäin iloinen asia", Mäenpää sanoo.

Veikkauksen kanssa tehty yhteistyösopimus ei rajoita Suomen Hipposta tekemään halutessaan muiden lisenssimarkkinan toimijoiden kanssa vastaavia sopimuksia suomalaisen raviurheilun tv-kuvaoikeuksista ja urheiludatasta lisenssimarkkinaan siirryttäessä.

"Toivottavasti Veikkaus voi tulevaisuudessa isännöidä myös kansainvälisiä yhteispooleja Suomen laadukkaisiin ravilähtöihin kansainvälisesti kiinnostavina totopelikohteina", Jarkko Nordlund päättää.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote