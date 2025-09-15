Veikkaus laajentaa Toto-pelien tarjontaa useisiin maihin – ”Kohteissa on isot pelivaihdot ja aikataulut istuvat hyvin”

Veikkaus tiedottaa, että yhtiön Toto-pelien tarjontaan tulee ulkomaisia raviurheilu- ja laukkakohteita. Tarjontaa ulkomailta tuodaan erityisesti niihin hetkiin, jolloin kalenterissa ei ole kotimaisen raviurheilun lähtöjä.

”Suomalaisen raviurheilun lähdöt ovat ylivoimaisesti tärkein kohde meille. On kuitenkin tärkeää tarjota asiakkaillemme pelattavaa myös silloin, kun Suomessa ei ravata. Veikkauksella on laaja asiakaskunta ja haluamme tarjota hyviä hevospelikohteita myös silloin, kun Suomessa ei ajeta kilpaa”, Veikkauksen Toto-pelien tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna alustaa.

”Siksi laajennamme kohdetarjontaamme tiistaista 16.9. eteenpäin uusien kansainvälisten yhteistyökumppaniemme tarjontaan. Samalla syvennämme yhteistyötä Euroopan suurimman Toto-pelien operaattorin, ranskalaisen PMU:n kanssa. Erityisesti nämä uudet pelikohteet ajoitetaan väleihin, joissa ei olisi muuta suomalaista pelattavaa tai TotoTV:ssä katsottavaa ja jännitettävää hevosurheilua.”

Uusia kohteita tullaan tarjoamaan ja näkemään useista maista: Argentiina, Chile, Brasilia, Uruguay, Dubai World Cup, Japani, Marokko, USA, Itävalta, Belgia, Saksa, Alankomaat, Puola, Sveitsi, Espanja, Iso-Britannia ja Irlanti.

”Kohteissa on isot pelivaihdot ja aikataulut istuvat hyvin. On hyvin tärkeää, että voimme tarjota laadukasta raviurheilua ulkomailta pelikohteiksi ja Tototv:n tarjontaan. Pelikohteena olevat lähdöt ovat myös katsottavissa Tototv:n kautta. Se on tärkeää asiakkaillemme ja luovat hevospelikokemuksen. Totta kai kansainväliset isot poolit ovat myös asiakkaillemme tärkeitä.”

Tiistaista eteenpäin Toto-kohteista löytyy jatkossa keskimäärin yksi kilpailutapahtuma aiempaa enemmän. Uusissa ulkomaisissa kohteissa pelattavissa ovat Voittaja, Sija, Kaksari, Eksakta ja Sijapari.