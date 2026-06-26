Veikkaus on Teivon Kuninkuusravien pääyhteistyökumppani

Veikkaus on tämän kesän Teivon Kuninkuusravien 31.7.–2.8.2026 pääyhteistyökumppani.

"Kuninkuusravit on kotimaisen raviurheilun jäljittelemättömän hieno tapahtuma ja urheilujuhla sekä yksi maailman suurimmista raviurheilutapahtumista. Veikkaus ja Toto-pelit on suomalaisen raviurheilun merkittävin yhteistyökumppani nyt sekä tulevaisuudessa, joten yhteistyösopimus Kuninkuusravien kanssa on meille merkityksellinen valinta", Veikkauksen Juha Ahjolinna, Head of Toto & Racing iloitsee Veikkauksen tiedotteessa.

"Teivon Kuninkuusravien aikaan suomalaisten kiinnostus lajia kohtaan on suurimmillaan. On hienoa päästä syventämään Veikkauksen ja kotimaisen raviurheilun yhteistyötä merkittävällä yhteistyökumppanuudella. Kuninkuusravit liikuttaa suomalaisia vahvasti, herättää tunteita ja on suomalaisen raviurheilun lippulaivatapahtuma. On meille suomalaisena peliyhtiönä kunnia olla Kuninkuusravien pääyhteistyökumppani ja syventää yhteistyötä suomalaisen suurtapahtuman kanssa."

Myös Teivon toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth iloitsee syntyneestä sopimuksesta.

"Yhdessä Veikkauksen kanssa teemme tapahtumasta paremman kunkkarifaneille paikan päällä ja tv-lähetysten äärellä. On todella hienoa, että Toto-pelit ovat pelattavissa yhteistyön ansiosta myös Teivossa paikan päällä", Kaisa-Leena Ahlroth sanoo.

Toto75-pelissä jackpotit

Veikkauksen Toto-pelikohteissa on Teivon Kuninkuusraveissa tarjolla merkittäviä jackpoteja. Lauantain Toto75-peliin lisätään 200 000 ja sunnuntain Toto75-peliin 100 000 euroa.

"Kuninkuusravit on vuoden tärkein viikonloppu suomalaiselle raviurheilulle ja Toto-peleille. Haluamme tarjota asiakkaillemme mielenkiintoista pelattavaa silloin, kun urheilutarjonta on parhaimmillaan", Veikkauksen Juha Ahjolinna perustelee.

Lähde: Veikkauksen tiedote