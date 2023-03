Veikkaus tiedottaa: muutoksia Lahden sunnuntairavien Toton voitonmaksuun

Jokimaan sunnuntain 12.3. ravit käynnistyivät harvinaislaatuisesti, kun lähdössä 1 ainoastaan yksi hevonen teki hyväksytyn juoksun. Erikoisesta poikkeustapauksesta johtuen ainoastaan Voittaja-pelin voitot maksettiin pelaajille. Kaksari- ja Sija-pelissä panokset palautettiin.

Nyt Veikkaus tiedottaa voitonmaksusta seuraavasti:

Totopelisääntöjen mukaan Kaksarin voittoon oikeuttavat pelit, jotka on pelattu voittaneen hevosen kautta. Sija-pelin voittoihin oikeuttavat lähdön voittaneeseen hevoseen pelatut Sija-pelit. Veikkaus laskee Kaksari ja Sija-pelin kertoimet uudestaan ja maksaa voitot pelaajille.



Kaksarissa voittaa pelillä, jossa on mukana 6 Riksun Urhon kautta pelattuja yhdistelmiä. Sija-pelissä voittaa, mikäli on pelannut 6 Riksun Urhon sijoittuvaksi (kahden parhaan joukkoon).

Veikkaus korjaa lähdön voitonmaksun Sija- ja Kaksari-pelin osalta. Veikkaus.fi:ssä pelanneille voitonmaksu korjataan automaattisesti.



Myyntipaikoissa pelanneita voittajia pyydetään ottamaan yhteys asiakaspalveluun voitonmaksua varten.