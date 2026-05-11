Veli-Pekka Toivanen suuntaa töihin Yhdysvaltoihin Noel Daleyn tallille – "Katsotaan mitä reissu tuo tullessaan"

Eri puolilla maailmaa hevosten kanssa työskennellyt Veli-Pekka Toivanen on vaikuttanut kuluneen vuoden ajan Suomessa, mutta nyt hevoset vetävät taas Toivasta maailmalle. Finlandia-sunnuntaina TotoTV:n studiolähetyksessä vieraillessaan Toivanen paljasti suuntaavansa vielä toukokuun aikana työskentelemään Yhdysvaltoihin New Jerseyhin Noel Daleyn valmennustallille.”Tämän viikon torstaina lähden ensiksi Italiaan, kun tyttäreni menee lauantaina naimisiin. Sieltä jatkan kohti New Jerseytä”, Toivanen kertoo Hevosurheilulle.Suurempia ennakko-odotuksia Toivasella ei reissulta ole. Pohjois-Amerikassa hän on työskennellyt hevoshommissa aiemminkin.”Duboisin (Jean-Pierre) kanssa siellä aikanaan olin. Nyt lähden sinne ilman suuria etukäteisodotuksia. Tarkoitus on haistella vähän uusia tuulia ja katsotaan, mitä reissu tuo tullessaan. Ranskalaisen sponsorini kanssa on kuvioita, kun he haluavat kaviomassa- ja muovikenkäasioita viedä eteenpäin myös Yhdysvaltoihin. Toimin todennäköisesti jonkinlaisena lähettiläänä”, Toivanen taustoittaa.Ohjastustehtävistä Toivanen ei Yhdysvalloissa ollessaan aio ainakaan kieltäytyä.”Nuorten hevosten kilpailukausi on siellä nyt kunnolla käynnistymästä ja kohti The Hambletoniaa ne menevät. Pidän silmät ja korvat auki ja pyrin oppimaan uusia asioita”, hän toteaa.Paluulento Suomeen on varattu elokuun alkupuolelta.”Sinne saakka siis olen. Ainakin tällä tietoa”, Toivanen kertoo.