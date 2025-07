Velvet Gold ja EL Indeed ensimmäiset kutsutut Tammavaltikkaan 2025

Ensimmäisinä vuoden 2025 Tammavaltikkaan on kutsuttu kivenkovat kilpatammat Velvet Gold ja El Indeed. Kummallakin on Tammavaltikasta kokemusta ja myös menestystä.

”Velvet Gold on voittanut kisan kahtena edellisenä vuonna ja esittänyt hyvää kuntoa tälläkin kaudella. Suur-Hollolan vitossija on etenkin tammahevoselle todella kova suoritus, ja Iikka Nurmosen silmäterä on päivänselvä valinta mukaan ja hyvin todennäköisesti kisan suurimpia ennakkosuosikkeja", Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves perustelee.

"El Indeed on ollut jo useamman vuoden lämminverihuipulla, ja se osoitti toissavuoden nelossijalla kovine esityksineen selvittävänsä Tammavaltikan kilpailumallin mainiosti.”

Seuraava Tammavaltikkaan kutsuttava hevonen tiedetään viimeistään tänä keskiviikkona, kun Vermossa on ohjelmassa Tammavaltikkakatsastus. Sen voittaja saa suoran paikan kisaan.

”Tuossa lähdössä kilpailee useampikin todennäköinen Tammavaltikan osallistuja, ja sitä seurataan suurennuslasilla. Vähintään voittaja saa kilpailusta kutsun ja muuallakin ajetaan lähtöjä, joissa nähdään Tammavaltikan potentiaalisia osallistujia. Taustakeskusteluja on käyty jo paljon laajemmin kuin noiden kuin kahden jo kutsutun osalta”, Ingves paljastaa.

Forssan Tammavaltikka kilpaillaan tänä vuonna 8.–9. elokuuta. Perjantaina 8.8. on ohjelmassa 1640 metrin kisa, ja lauantaina 9.8. juostaan 2640 metriä.

Tammavaltikan voitto ratkeaa tuttuun tyyliin juostuilla kokonaisajoilla. Kilpailun osalähdöissä on 6000 euron ykköspalkinnot. ja kokonaiskisassa palkitaan viisi parasta palkintoskaalalla: 8 000€ – 4000€ – 3000€ – 2000€ – 1000€.

Lähde: Pilvenmäen ravikeskuksen tiedote