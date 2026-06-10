Janne Räisänen nähtiin usein Vennelmon Varman rattailla.
Janne Räisänen nähtiin usein Vennelmon Varman rattailla.Kuva: Anu Leppänen
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Vennelmon Varmalle syntyi toinen varsa – "Varsominen sujui hyvin"

191 160 euroa radoilta tienannut Vennelmon Varma varsoi oripojan.
Julkaistu
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Vennelmon Varma
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