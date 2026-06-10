Vennelmon Varmalle syntyi toinen varsa – "Varsominen sujui hyvin"

Kilpauransa 14-vuotiaana Jyväskylän kuningatarkilpaan vuonna 2024 päättäneen Vennelmon Varman toinen jälkeläinen sai nimekseen Vennelmon Valta.”Varsominen sujui hyvin. On kyllä hieno varsa. Vennelmon Varma on niin rauhallinen, lunki ja hoitaa varsansa hyvin, vaikka oli kova kilpatamma. Se on muistaakseni tiinehtynyt molempien varsojen kohdalla kerrasta. Joskus hyvät tammat eivät tiinehdy niin helposti”, Vennelmon Varman omistaja-kasvattaja Teija Itälä sanoo.Isäori Vonkarilla on toistaiseksi seitsemän Heppa-järjestelmään rekisteröityä jälkeläistä.”Eläinlääkäri Minna Hakala, jonka tallissa Vonkari on, on minun ystäväni. Tunnen myös Juhan hyvin (Lindroos, Vonkarin omistaja-valmentaja). Ajattelin myös sitä, kun muut potentiaaliset oriit ovat aika kaukana, että tamma tiinehtyy helpommin, kun on lyhyt matka. Halusin myös antaa Vonkarille mahdollisuuden näyttää, hieno orihan se on”, Itälä kertoo orivalinnastaan.Vennelmon Varman seuraavaksi sulhoksi Itälä on kaavaillut Carua.”Ylä- ja alamäet ovat kuuluneet asiaan kautta aikojen. Kasvattaminen on minun juttuni. Se on niin palkitsevaa, että sen vuoksi jatkan. Uskon kysyntää löytyvän hyväsukuisille ja hyvin hoidetuille varsoille”, Itälä valaa uskoa kasvattajakollegoihinsa.