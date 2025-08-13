Venome jää pois Derby-karsinnasta – ”Ei voisi enempää harmittaa”

Tänään keskiviikkona Vermossa ravataan lämminveristen Derby-karsinnat. Jokaisen karsintoihin osallistuvan hevosen taustajoukoilla on sama haave: finaalipaikka. Osalla haave toteutuu, mutta osa joutuu pettymään.Yksi pettyneistä on valmentaja Henna Halme, jonka unelma osallistumisesta lauantaina 23.8. ajettavaan loppukilpailuun mureni jo ennen kuin ensimmäistäkään karsintaa on ajettu. Hän joutui jättämään valmentamansa Venomen pois kilpailupäivän aamuna.”Hevonen ei ollut siinä kunnossa, että olisimme päässeet ajamaan kilpaa. Hevonen on niin hyvä, että ei oteta minkäänlaisia riskejä. Pakko on tsekata eläinlääkärin kanssa Venome läpi. Sen jälkeen tiedämme, missä mennään ja miten edetään”, Halme kertoo.Treenarin mukaan Venome oli vielä viimeistelyissä aivan normaalin tuntuinen, mutta seuraavana päivänä kaikki ei ollut kunnossa.Halmeen harmitusta korostaa, että kesällä Suomeen palannut ori on osoittanut synnyinmaassaan kilpaillessaan kykynsä. Venome on startannut Halmeen käsistä neljä kertaa. Paras osoitus hevosen vauhtivaroista saatiin heinäkuun puolivälissä Vermossa, kun se pyyhkäisi rajulla loppukirillä Derby-kenraalin voittoon.”On niin valtava harmitus. Ainahan raviurheilussa tulee ylä- ja alamäkiä, välillä vastustaa ja välillä menee hyvin. Tämä tuntuu paskimmalta mitä itselle on raviurheilussa tapahtunut. Ei voisi enempää harmittaa, koska hevosella oli mielestäni kaikki mahdollisuudet päästä finaaliin. Se olisi ollut itselleni tosi iso juttu”, Halme harmittelee.”Vielä kertaakaan Venome ei ole ollut väsyksissä maalin kohdalla. Vaikka se on välillä laukkaillut ja kaikkea, sillä on tosi kova luokka. Se ei ole vielä näyttänyt lähellekään parastaan.”.Venome otti kovia päänahkoja Derby-kenraalissa – ”Nyt se näytti, mikä on miehiään”