Venomen poisjäännin syy edelleen vailla varmuutta – "Pariin otteeseen on otettu röntgenkuvat"

Henna Halmeen valmentama Venome joutui jäämään pois keskiviikkona 13.8. Vermossa ravatuista Derby-karsinnoista. Treenarin pettymys oli poikkeuksellisen suuri, koska 4-vuotias ori oli antanut edellisissä starteissaan viitteitä siitä, että finaalipaikka olisi ollut mahdollinen.Halme kertoi karsintojen kilpailupäivänä hevosen jääneen pois, koska sillä ei ollut kaikki kunnossa. Edelleen syy on ainakin osittainen mysteeri."Syy ei ole vieläkään satavarma. Kaviopaisetta epäillään, mutta ei sieltä ole vielä mitään tullut pihalle. Ainakaan mitään murtumia ei ole. Pariin otteeseen on otettu röntgenkuvat. Niissä näytti, että siellä voisi olla sellainen kaasuuntuma, että paise voisi olla tulossa. Kaviota on nyt haudottu, mutta katsotaan, miten siinä käy. Hevonen ontuu edelleen jalkaansa tosi paljon", Halme kertoo.