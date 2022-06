Vermo: Kunnianhimoinen hanke, isot haasteet

Raviratojen moninaiskäyttö on nyt pop. Tuskin Hevosurheilu oli ehtinyt päivittää viime viikolla teivolaisten visiot tulevaisuuden monitoimiareenansa tiimoilta, kun Helsingin Sanomat julkaisi keskiviikkona skuupin: Vermoon suunnitellaan isoa, enimmillään 50–60 000 henkeä vetävää pysyvää tapahtumapuistoa.

Vermon valmentajista Veijo Heiskaselle uutinen tuli täytenä yllätyksenä.

”Kuulin siitä ensimmäistä kertaa keskiviikkoillan Vermon raveissa”, hän aloittaa.

”Mielenkiintoista, vaikka ei se varmaan optimaalista ole, jos on valtava rock-konsertti ja hevoset samaan aikaan paikalla. Siitä voi hevoset häiriintyä. Mutta ei sekään hyvä ole, että paikat on suurimman osan ajasta tyhjillään. Lisätulot olisivat radalle tarpeen”, Heiskanen pohtii.

Toinen ratavalmentaja Nina Pettersson-Perklén oli vähän paremmin hankkeesta etukäteen perillä:

”Meille valmentajille piti olla jo edellisviikolla asiasta info- ja keskustelutilaisuus, mutta sille ei löytynyt sellaista ajankohtaa, joka olisi sopinut kaikille. Jotain asiasta on kerrottu, ja alustavasti on kyselty, miten hevoset tällaiseen suhtautuisivat, mutta tarkempaa tietoa meillä ei asiasta vielä ole.”

”Hevosiin yksittäiset tapahtumat tuskin sen enempää vaikuttavat kuin kovaääniset kuulutukset ja musiikki Elitloppetissa tai Prix d’Ameriquessa. Tärkeintä on, ettei ihmisiä eksy vahingossakaan talleille, eikä rata ei saisi tietenkään olla pitkiä aikoja poissa käytöstä, ettei hevosten valmentaminen kärsi”, Pettersson-Perklén edellyttää.

Vermon Ravirata Oy:n hallituksessa kaupungin edustajana vuodesta 2017 istunut Espoon kaupungin kaupunkiympäristön projektinjohtaja Mika Rantala kertoo radan strategiassa selvästi linjatun, että radan käyttöastetta pyritään lisäämään muillakin tapahtumilla kuin raveilla. Lisäksi suunnitelmat ovat yhteneväisiä sen linjan kanssa, mikä kaupungilla on suurtapahtumien suhteen.

”Kaupunki tavoittelee lisääntyvässä määrin massatapahtumia Espooseen, ja potentiaalisia paikkoja on rajoitettu määrä. Oma näkökulmani on, että Vermo on potentiaalisin. Itse en ole missään vaiheessa nähnyt ristiriitaa hevosurheilun ja tapahtumien kanssa vaan päinvastoin”, Rantala toteaa Hevosurheilulle.

Hän muistuttaa, että yksityiskohtaiset selvitykset ovat vielä tekemättä.

”On tehty karkeita melumallinnoksia ja arvioitu myös, kuinka paljon tallirakennukset eristävät melua ja kuinka paljon sitä melua tallille tulee ja mitkä ovat ne toimenpiteet, joita vaaditaan, jotta tapahtumia voi järjestää.”

Vermossa tiedostetaan, että hanke vaatii isoja investointeja ja riskinottoa. Erityisesti keskikentän maapohjan vahvistaminen kestämään tarvittava rakentaminen ja isot väkimassat on niin kallis operaatio, että yhteistyökumppanit ovat tarpeen.

Rahoitus ei ole kuitenkaan välttämättä haasteista suurin. Hankkeelle haetaan syksyllä ympäristölupaa, mikä lienee mahdollista saada aikaisintaan vuodenvaihteessa. Lisäksi monenlaisia selvityksiä on vielä tekemättä, ja lähiseudun asukkaiden tai muiden valitukset saattavat aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä.

”Mutta jos hanke pääsee maaliin, sekä Vermo että koko pääkaupunkiseutu ovat voittajia”, Vermon puheenjohtaja Mikko Salminen näkee.

”Siitä joka tapauksessa lähdetään, että Vermo säilyy hevosurheilukeskuksena. Hevosten hyvinvointi edellä mennään.”