Vermo sai uuden ratavalmentajan – "Täällä olen viettänyt yli puolet elämästäni"

Jari ”Urkki” Långström ja Tarutuuli Tepsa vuokrasivat noin kuukausi sitten Vermosta kuuden hevosen talliyksikön. Aiemmin tiloissa vuokralaisena toimi Anne Kangas, joka irtisanoi vuokrasopimuksensa huhtikuussa.”Vermo on tuttu paikka, sillä täällä olen viettänyt yli puolet elämästäni. Puikkosen Pertillä olin Vermossa aiemmin hommissa. Ideana on päästä nyt koittamaan vähän itse valmentamista ja katsoa miten siivet kantavat”, Långström sanoo.”Alun perin oli tarkoitus tehdä nyt syksyllä joku kuukauden reissu pohjanmaalle Jokelalle (Niko) tai Ala-Rantalalle (Antti), mutta nyt tuli tämä talli”, hän jatkaa..Långströmin valmennuslistoilla on kaksi hevosta, nelivuotias Larvan Aku ja kymmenvuotias Säfööri, joka sijoittui maanantaina Loviisassa kakkoseksi. Säföörin omistaa ratsutaustainen Tepsa.”Säfööriä olen rakentanut jo pidemmän aikaa, kun kävin sitä ajamassa sen ollessa vielä Nina Pettersson-Perklénillä. Se on hyvä hevonen, mutta motivaation kanssa on ollut haasteita. Nyt näyttää, että sitäkin puolta on saatu paremmaksi. Loviisassa hevonen teki johtavan rinnalta oikein kovan juoksun”, Långström kehuu.Säföörin ja Larvan Akun lisäksi tallissa asustaa kaksi lämminveristä ja yksi suomenhevonen.”Haluan työskennellä hevosten kanssa, joita saa rakentaa pikkuhiljaa. Varsoilla tykkään treenata Vermon radalla, mutta suomenhevosista esimerkiksi Säföörillä vetelen vain metsälenkillä”, Långström taustoittaa..Anne Kangas irtisanoi Vermon ratatallinsa – "Pärjään yhdellä tallilla"