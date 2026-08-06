Vermo on Jari "Urkki" Långströmille tuttu paikka.
Vermo on Jari "Urkki" Långströmille tuttu paikka.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Vermo sai uuden ratavalmentajan – "Täällä olen viettänyt yli puolet elämästäni"

Jari Långströmin tallin karsinat ovat täyttyneet pikkuhiljaa.
Julkaistu
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vermo
Jari Långström
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