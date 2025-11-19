Vermolle merkittävä yhteistyösopimus tapahtumatuotannoista

Vermon Ravirata Oy on allekirjoittanut monivuotisen yhteistyösopimuksen tapahtumapaikkojen kehittämiseen erikoistuneen Etson Advisory Oy:n sekä maailman johtavan live-viihdeyrityksen Live Nationin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Vermosta Suomen suurin säännöllinen live-viihteen tapahtumapaikka, jonka kapasiteetti on jopa 60 000 katsojaa.

Etson Advisory Oy on kehittänyt tapahtumapaikkakonseptia yhdessä Vermon kanssa ja toimii sopimuksessa myös kaupallisena neuvonantajana. Live Nation Finland osallistuu yhteistyöhön tuomalla tapahtumapaikalle live-esityksiä ja viihdekokemuksia.

“Olemme erittäin iloisia pitkän yhteistyön käynnistymisestä Live Nation Finlandin kanssa. Tapahtumat Vermossa tukevat koko pääkaupunkiseudun elinkeinoelämää. Samalla Vermo jatkaa matkaa raviradasta monimuotoiseksi tapahtumapuistoksi”, Vermon Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi sanoo Vermon tiedotteessa.

Ensimmäisten tapahtumien aikataulusta käydään parhaillaan neuvotteluja.

Vermo aloitti yhteistyön Etson Advisory Oy:n kanssa noin vuosi sitten, ja Etson Advisory on vastannut keskikentän kehityshankkeesta. Live Nation Finlandin kanssa sopimus saatiin solmittua marraskuun alkupuolella.

"Yhteistyö Live Nation Finlandin ja Etson Advisoryn on erittäin merkityksellinen Vermolle niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Tulevat tapahtumat tuovat tärkeää lisärahoitusta yhtiölle, jotta taloudellisesti haastavista ajoista voidaan ylipäätään selvitä", Pertti Koskenniemi painottaa Hevosurheilulle.

"Lisäksi tämä on matkaamme kohti Vermoni365-visiota, jossa aluetta kehitetään monipuoliseksi tapahtumapuistoksi. Tavoitteemme on jatkaa raviratatoimintaa myös seuraavina vuosikymmeninä."

Tekstiä päivitetty 19.11. klo 11.15: Lisätty uutisen loppuun tieto Etson Advisoryn roolista keskikentän kehityshankkeessa ja Pertti Koskenniemen kommentti yhteistyösopimuksen merkityksestä Vermolle.

Lähde: Vermo Areenan tiedote