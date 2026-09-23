Ensi tiistaina keskustelutilaisuus Vermon ja Leppävaaran tulevaisuudesta

”Pääkaupunkiseutu tarvitsee kilpailukykyisen ja modernin tapahtumapaikan, joka pystyy houkuttelemaan myös kansainvälisiä tapahtumia ja esiintyjiä. Tapahtumat tuovat kaupungeille tuloa, virkistävät palvelukysyntää, lisäävät kaupunkien kiinnostavuutta ja profiilia sekä lisäävät asukkaiden tyytyväisyyttä ja ylpeyttä omasta kotipaikkakunnastaan. Nämä hyödyt tulevat paitsi tapahtumapaikkakunnalle, myös koko lähialueelle”, seminaarin kutsussa alustetaan.