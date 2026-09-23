Ensi tiistaina keskustelutilaisuus Vermon ja Leppävaaran tulevaisuudesta
Vermo sijaitsee Espoossa tontilla, jonka omistaa Helsingin kaupunki. Kaavoitusvastuu on Espoon kaupungilla. Vermon ja Helsingin kaupungin välinen vuokrasopimus päättyy vuoteen 2030, ja siksi ravitoiminnan jatkuminen Vermossa on ollut vaakalaudalla. Nyt asiassa näkyy kuitenkin valoa.
”Tapasin viime viikolla pormestari Daniel Sazonovin, ja nyt pöydällä on useampikin vaihtoehto Vermon tulevaisuuden varmistamiseksi”, Vermon toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi päivittää tilanteen.
Ensi viikon tiistaina kello 14 alkaen Leppävaaran Rotaryklubi ry, Vermon Ravirata Oy/Vermo Areena ja Helsingin seudun kauppakamari järjestävät Vermossa aiheen tiimoilta syysseminaarin.
”Pääkaupunkiseutu tarvitsee kilpailukykyisen ja modernin tapahtumapaikan, joka pystyy houkuttelemaan myös kansainvälisiä tapahtumia ja esiintyjiä. Tapahtumat tuovat kaupungeille tuloa, virkistävät palvelukysyntää, lisäävät kaupunkien kiinnostavuutta ja profiilia sekä lisäävät asukkaiden tyytyväisyyttä ja ylpeyttä omasta kotipaikkakunnastaan. Nämä hyödyt tulevat paitsi tapahtumapaikkakunnalle, myös koko lähialueelle”, seminaarin kutsussa alustetaan.
Seminaari on kaikille avoin, eikä siihen tarvita ennakkoilmoittautumista.
Puhujat
Saija Äikäs, Helsingin seudun kauppakamari
Jari Paulamäki, Leppävaaran Rotaryklubi
Mervi Katainen, Espoon kaupunginhallitus
Mika Rantala, Espoon kaupunki
Kalle Isometsä, YIT kaupunkikehitys
Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy
Pertti Koskenniemi, Vermo Areena