Vermon loppiaisravit toteutumassa, hevosen voi halutessaan jättää pois

Pakkasjakso on jatkunut koko alkuviikon, ja sääennusteet ovat vaihdelleet viikonlopun osalta. Vermo Areenalla on kalenterissa kauden avausravit ja Ravikoulun Avoimet ovet -tapahtuma lauantaina 6.1. Suositeltu pakkasraja ravien peruuttamiseksi on rannikolla 15-20 astetta.

Raveihin ilmoitetuille hevosille on myönnetty poisjääntioikeus aiemman pakkasjakson takia. Eri puolella Suomea on ollut erilaiset valmennusolosuhteet lämpötilojen osalta, eivätkä valmentajat ole välttämättä pystyneet valmistelemaan hevosiaan kilpailuun normaalin valmennusohjelman mukaisesti.

Näin Vermo Areena tiedotti torstaina 4.1. iltapäivällä. Antti Ala-Rantala jätti saman tien kaikki neljä hevostaan Vermosta pois: Jutabo Rosen, Ksarin, Tutun Impin ja Claude P.Hillin.