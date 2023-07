Vermon raviradan toimitusjohtaja vaihtuu - Näin Vermo tiedottaa asiasta

Näin Vermon ravirata tiedottaa asiasta:

Vermon Ravirata Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja Heikki Häyhä ovat torstaina 20.7.2023 yhteisesti sopineet, että Häyhä jättää Vermon toimitusjohtajan tehtävät. Heikki Häyhä on toiminut Vermon toimitusjohtajana tammikuusta 2019 lähtien. Hän jättää tehtävänsä välittömästi.

"Kiitän koko hallituksen ja henkilöstön puolesta Heikkiä hänen arvokkaasta panoksestaan ja työstään Vermon ja koko Suomen raviurheilun puolesta. Olemme viime talven aikana uudistaneet strategiaamme, jonka toimeenpaneminen vaatii toimintatapojemme muuttamista. Edessämme on isoja haasteita, mm. vuokrasopimuksemme jatkaminen vuoden 2030 jälkeen, ja pikaisia tarpeita ravikilpailutoiminnan kannattavuuden parantamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Heikin johdolla olemme jo saaneet lisättyä uutta liiketoimintaa, josta esimerkkinä on Vermossa 4.-5.8. järjestettävä Weekend Festival. Toivotan Heikille kaikkea hyvää tulevaan", sanoo Vermon hallituksen varapuheenjohtaja Jari Vähänen.

”On ollut ilo ja kunnia palvella Vermoa ja raviurheilua näiden vuosien aikana. Ajat ovat koronan ja muiden haasteiden takia olleet kovat, mutta uskon vahvasti, että lajilla ja Vermolla ovat paremmat ajat edessä. Haluan sydämestäni kiittää koko henkilökuntaa, asiakkaita, sidosryhmiä ja kumppaneita sekä hallitusta yhteisistä vuosista. Lämmin kiitos myös kaikille teille, jotka päivittäin teette töitä hevosten ja raviurheilun parissa. Tervehditään, kun raviradoilla tavataan”, Heikki Häyhä kertoo kiitollisena.

Vermon hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi yhtiön hallituksen jäsenen Pertti Koskenniemen, joka on toiminut pitkään Suomen raviurheilun ja rahapelien johtotehtävissä. Koskenniemi on ollut mm. Kuopion raviradan toimitusjohtajana, Suomen Hippos ry:n toimitusjohtajana, ravipeliyhtiö Fintoto Oy:n toimitusjohtajana ja Veikkaus Oy:n myyntijohtajana.

"Toimitusjohtajaksi nimitetyllä Pertti Koskenniemellä on monipuolinen ravi- ja rahapelialan osaaminen. Olemme onnekkaita, kun saamme saman tien yhtiölle parhaan mahdollisen toimitusjohtajan, kun yhteistyö Heikin kanssa päättyy”, toteaa Jari Vähänen.

Ennen toimitusjohtajan paikalta väistymistä Heikki Häyhä oli kesäkuun alusta lähtien sairauslomalla, joka olisi päättynyt ensi viikolla.