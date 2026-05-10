Vermon supersunnuntai käynnissä – Caru kukisti Alarik Huikean uudella ennätysajallaan

Päivän toisena lähtönä ajettiin 5–7-vuotiaille kylmäverisille rajattu tasoitusajo. Mukana oli vain viisi hevosta, mutta laatu korvasi määrän. Mukana olivat ja suurimman mielenkiinnon keräsivät kautensa avanneet ikäluokkatähdet Caru ja Alarik Huikea.Alarik Huikea sai hyvän startin ja haki keulapaikan nopeasti haltuunsa. Caru tarkkaili alun porukan hännillä, mutta eteni viimeisellä takasuoralla kärjen rinnalle ja rupesi vaatimaan vauhtia.Viimeisessä kurvissa Tuomas Pakkasen ohjastama Caru hankki yliotteen. Voittotaisto ratkesi lopullisesti, kun Alarik Huikea sortui laukalle maalisuoralle kaarruttaessa.Päätöspuolikkaan Caru viiletti 21-kyytiä. Voittoaika oli oriin uusi ennätys 22,6ke.Vaikka viimeinen kilometri tultiin reipasta, ehti Caru tarpeilleenkin matkan aikana.”Moneen kertaan viimeisellä tuhannella. Kai se oli vähän kuin suoraan syönniltä lähtenyt. Pitää ihmetellä, että on hieno hevonen – ainakaan minä en jaksaisi juosta maha täynnä”, Pakkanen hymähti voittajahaastattelussa.Carua valmentaa Harri Sulku. Hän on myös kasvattanut ja omistaa oriin yrityksensä Takter Oy:n nimissä.”Kuten olen aiemmin maininnut, meidän talvitreenimme jäi käytännössä kokonaan välistä. Maaliskuun alusta on ajeltu hiljalleen. Nyt hevonen on ollut pari viikkoa Hingunniemessä. Ei ollut minkäänlaista kuvaa, minkälaisessa kunnossa Caru on. Ilmeisesti morsiamet ovat herkistäneet sitä niin, että tämä meidän nallekarhumme näytti heränneen talviuniltaan”, Sulku sanoi voittajahaastattelussa.Hän myös paljasti, ettei Carulla tähdätä vielä tänä vuonna kuninkuskisaan. Sen sijaan treenarin suunnitelmana on tähdätä kuusivuotislähtöihin.Alarik Huikea kiri vielä laukkansa jälkeen toiseksi. Landen Toivo nappasi kolmossijan..Prix Monté Finlandiassa loistava suomalaissuoritus.Finlandia-sunnuntai starttasi 7000 euron ensipalkinnolla ajetulla Prix Monté Finlandialla. Ruotsalainen Daniel Redén saapui Vermon superpäivään useamman hevosen kanssa. Sunnuntain ensimmäisessä lähdössä hänen tallistaan kilpaili ennen Prix Monté Finlandiaa 610 820 euroa tienannut Gamin Jaba, joka starttasi kisaan suosikkina.Jennifer Perssonin ohjastama Gamin Jaba kierteli alussa ulkoratoja pitkin päättäväisesti kohti kärkeä. Keulassa viiletti suomalaistoivo Winter Oak, joka kellotti avauspuolikkaan väliajaksi 11,2. Kierros mentiin aikaan 11,8.Lopussa Gamin Jaba vyöryi vääjäämättömästi voittoon. Kakkoseksi nousi Joni-Petteri Irrin valmentama, hirmujuoksun laukan jälkeen tehnyt Katapult Avenger.Gamin Jaban voittoaika oli 12,3aly.