Vermon valloittanut Midnight Prince terästäytyy tosipaikan tullen – ”Meinasin heittää kirveen kaivoon”

Antti Teivaisen naruttelema Midnight Prince kilpaili Finntack Cupin karsinnassa. Viisivuotias oli arvottu takarivin lähtöpaikalle 11-radalle. Sen juoksu käynnistyi paremmin kuin hyvin, kun valjakko pääsi takarivistä mainiosti läpi ja iski heti ohi valtaosan vastustajistaan.

Kari Venäläinen kaasutti Ibn Battutan kärkipaikalle 1. takasuoralla ohi Tino Paldanin ja Gambler Hossin, mutta kun Antti Teivainen ilmestyi Midnight Princen kanssa rinnalle toisessa kaarteessa, oli johtopaikka tarjolla suosikille.

”Kävi kauhea tuuri lähdössä, kun hevoset lähtivät edestä hyvin ja sisäpuolelta huonosti. Aukesi väylä näppärästi. Jäätiin kuolemanpaikalle, mutta Venäläisen eleistä huomasin, että päästään keulaan. Päästiin sinne ajamatta”, Antti Teivainen iloitsi voittajahaastattelussa.

Harri Leppälän kasvattama Midnight Prince ei saanut muista vastusta, vaan otti oikein hallitun ykköstilan tuloksella 15,4ake. Se palkittiin 2500 eurolla.

Valmentaja-omistaja Heikki Lehtiniemi oli syystäkin tyytyväinen suojattinsa iltapuhteeseen.

”Aika mukavalta ja aika helpolta näytti. Ainakaan hevonen ei ollut moksiskaan suorituksesta”, Heikki Lehtiniemi kommentoi myöhemmin illalla.

Heikki Lehtiniemi kertoi, että Midnight Prince ei ole mikään treenihai, vaan terästäytyy tosipaikan tullen.

”Kai tällä sitä kilpailupäätä on. Se on tosi laiska treenari kotioloissa, ja radalla se tekee mitä pitää. En ole sitä kotitreeneissä niin kauheasti ahdistellutkaan, kun ne vauhdit näyttävät riittävän, mitä me ajetaan. Hevonen ei kauheasti tee ylimääräistä.”

Midnight Prince kilpaili ensimmäisen kerran vasta viime syksynä, ja Lehtiniemen pinna oli tosissaan koetuksella.

”Meillähän starttiin tulo myöhästyi ihan kauheasti, kun aloitettiin sen kanssa nelivuotiskauden syksyllä. Hevonen ei esittänyt treeneissä mitään, ja meinasin heittää kirveen kaivoon, ettei tästä tule mitään. Olin kuin maani myynyt, kun hevonen ei 3-vuotiskaudella eikä nelivuotiskauden alussakaan ottanut vauhtia. Treenaaminen oli kuin tervanjuontia. Sitten kun me päästiin starttailemaan, sitten lähti peli vetämään.”

Heikki Lehtiniemen mukaan ruuna on muuttunut edukseen iän myötä muutenkin kuin treeniotteidensa puolesta.

”Tämä on mukava hevonen varsinkin vanhemmiten. Tällä on tosi vähän, eikä oikeastaan ollenkaan, sellaisia huonoja tapoja. Nuorena se oli vähän hankala kengittää ja muuta, mutta nyt ei sellaisia ongelmia ole. Jotenkin se on rauhallinen hevonen, joka ei kotioloissa hötkyile asioiden kanssa. Toisaalta se on äärettömän herkkä, kun tuossa äskenkin otti esimerkiksi kierroksia, kun kurasuoja raapi pyörää.”

Midnight Prince nähtäneen tositoimissa piakkoin uudestaan.

”Meillä oli tuossa puolen vuoden sairastauko, ja tarkoitus on starttailla harvakseltaan talvea kohti. Katsotaan, että milloin pidetään jotain taukoa”, Lehtiniemi päätti.

Werner Ors oli kuin lentoon lähdössä

Salamakypärissä pistetilanne kehittyi kutkuttavaksi ennen Jyväskylässä 20. marraskuuta ravattavaa päätöslähtöä.

Patri Filatoff nappasi täyden pistepotin, kun hänen ajamansa Werner Ors oli keulapaikalta täysin pitelemätön.

Patri Filatoffin kanssa kokonaiskisan voitosta kamppaileva Jere Hurme jäi Mark Moren kanssa kolmanneksi. Hurme jatkaa kärkipaikalla 111 pisteellään, mutta Filatoff vaanii vain kolmen pisteen päässä, joten kaikki on kaarinalaisella niin sanotusti omissa käsissä, kun voitosta saa 16 pistettä ja kakkossijasta 12.

”Nyt oli niin helpontuntuista, etten tiedä miten näin helposti voi ravilähdön voittaa”, Patri Filatoff kommentoi voittajahaastattelussa. ”Werner Ors meni helpontuntuisesti ja oli tosi kiva ajaa. Tiukka kisa tulee viimeiseen osalähtöön.”