Vermon Winter Bonus toteutuu – nämä 48 hevosta maksettiin mukaan
Winter Bonus on talven uusi suurkilpailu. Kilpailukonsepti on yksinkertainen: enintään 20 000 euroa juosseet lämminveriset pääsevät 300 euron ennakkomaksulla karsintoihin, joista parhaat kohtaavat 20 000 euron ykköspalkinnolla ajettavassa finaalissa. Hevosten voittosummat katsotaan 25.11.2025 päivän mukaan.
Kilpailuun maksettiin määräaikaan mennessä 48 hevosta.
"Kilpailun toteutumisen rajana oli 40 hevosta ja budjetoimme 50 maksaneen mukaan", Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoo ensimmäistä kertaa järjestettävästä suurkilpailustatuksella ajettavasta Cup-kilpailusta Vermon tiedotteessa.
"Maksaneiden määrä jäi hieman odotetusta, mutta ajankohtaan ja kilpailevien hevosten määrään nähden olemme tyytyväisiä. Ja vielähän mukaan voi päästä tammikuun alussa erääntyvällä 1000 euron sakkomaksulla", Korhonen muistuttaa.
Karsinnat ajetaan keskiviikkona 21.1. ja finaali lauantaina 7.2. Karsintoja ajetaan tarvittava määrä, ja ne kaikki kilpaillaan Vermossa.
Kilpailun säännöt kokonaisuudessaan täältä.
Lähde: Vermo Areenan tiedote
Winter Bonukseen maksetut hevoset
Bid On Princess, Bienvenue, Bluehill's Ghost, Borups Diamant, BWT Hopi, BWT Iceman, Cassandra Orden, Club Nord Aurora, Club Nord Mass, Eleni, Flaps Out, Gamesaver, Giolitti Grif, GooGoo Cool, Gorgeous, Grainfield Cannon, Green River's Zack, Grove's Maple Poof, Heartbreaker, Herbie Malibu, How Match, In Shiny Star, Inevitable, Juliett Orden, La Hara, Lioness, Love Heuvelland, Macce, Mama Rock, Mindsweeper, Minerva Sisu, Mission Impossible, Night Sky Eagle, Parttime Priest, Ransacker, Sahara Criminal, Sahara Mercy, Saldo KS, Sands Amanda, Shackhills Storm, Solvato Jr, Stoneisle Unique, Viki Lee, Vincitore S, West Side Story, Winter's Supermoon, Xtracool Kemp, Zorian