Vermoon uusi suurkilpailu 20 000 euron ensipalkinnolla – "Halusimme tehdä tämän vähän isommin"

Hevari Winter Bonus -nimeä kantava kisa on rajattu enintään 20 000 euroa juosseille lämminverisille. Finaalin ensipalkinto on 20 000 euroa, ja karsinnoissa voittaja kuittaa vähintään 3000 euroa.

Kilpailun ympärille rakennetaan Talvimeeting-tyylinen kiertue, jolloin esikisoja on jo marras-joulukuussa Vermon raveissa. Esikisat ovat kaikille avoimia, tammikuussa ajettaviin karsintoihin pääsee puolestaan 300 euron ennakkomaksulla.

"Erilaiset ennakkomaksulliset Cup-kilpailut ovat toimineet Vermossa hyvin, joten halusimme tehdä tämän vähän isommin järjestämällä uuden suurkilpailun nouseville hevosille piristämään keskitalven kilpailutarjontaa", kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoo radan tiedotteessa. "Kiertue ja voittosummapäivämäärät on suunniteltu niin, että kaikki lähdöt pystyy kilpailemaan, jos intoa vain riittää."

Kilpailuun osallistuvien hevosten voittosummat katsotaan 25.11.2025 tilanteen mukaan. Ennakkomaksun eräpäivä on 11.12.2025, ja kilpailuun on vielä mahdollista osallistua 1000 euron sakkomaksulla, joka erääntyy 5.1.2026. Tämän jälkeen karsintoihin ei voi enää päästä mukaan.

Marras-joulukuussa on kolme Kohti Hevari Winter Bonusta -lähtöä, joihin pääsevät mukaan kaikki halukkaat karsintapistejärjestyksessä. Lähdöt ajetaan 26.11., 10.12. ja 20.12. Karsinnat ovat vuorossa yhtenä tammikuun keskiviikkona Vermossa ja finaali helmikuun Toto75-lauantaina.

"Tammikuussa ajetaan mahdollisesti vielä yksi esikisa ennen karsintailtaa. Karsinta- ja finaalipäivä tarkentuvat lopullisen kilpailukalenterin valmistuttua noin kuukauden kuluttua", Korhonen jatkaa.

Kohti Hevari Winter Bonusta -lähdöissä sekä karsintalähdöissä on vähintään 3000 euron ykköspalkinnot. Finaalin minimipalkintokaavio on 20 000 - 8000 - 4000 - 2000 - 1000 - 1000 euroa ja muille osallistuneille vähintään 300 euroa. Säännöt näet kokonaisuudessaan tästä linkistä.