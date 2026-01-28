Pertti Koskenniemi toimintatuen leikkauksesta: "Tapahtumilla tai ravintolamyynnillä mikään rata ei pysty sitä kattamaan"

Hevostalouden kokonaistuki pieneni vuodesta 2025 noin 1,9 miljoonaa euroa. Kun palkintotuki pieneni käytännössä vain sen verran kuin ravipäivät vähenivät, leikkaukset kohdistuivat pääasiassa toimintatukeen. Maakuntaratojen osalta se pieneni noin 1,1 miljoonaa euroa eli 13,3 prosenttia..Euromääräisesti suurin pudotus koitui Vermolle. Maan päärata saa tukea tänä vuonna 180 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna..”Laskuun osattiin varautua, muttei tietenkään tällaiseen määrään. Varsinkaan, kun tuki on laskenut jo monta vuotta peräkkäin ja viidessä vuodessa yli 600 000 euroa”, Vermon toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi aloittaa..”Jokainen ymmärtää, että määrä on raviradalle ihan älytön, kun pelitoiminnastakaan ei enää radoille tuloa tule. Tapahtumilla tai ravintolamyynnillä mikään rata ei pysty sitä kattamaan.”.Nähtäväksi jää, miten Vermo rahoitukseen syntyneen kuopan täyttää..”Meillä on torstaina ratayhtiön hallituksen kokous, ennen sitä en pysty asiaa kommentoimaan. Mutta jotain on tehtävä, se on ihan selvää”, Koskenniemi tiedostaa..”Pitää muistaa, että lasku ei pääty välttämättä tähän. Vuodet 2027 ja 2028 ovat kohta käsillä. Täytyy tehdä toisaalta toimenpiteitä, jotka vaikuttavat heti, mutta pitää pystyä tekemään myös päätöksiä, jotka kantavat pidemmälle.”.Pori: Valittamistakin harkitaan.Prosentuaalisesti kovimmat toimintatuen pudotukset iskivät Poriin, Ylivieskaan ja Rovaniemelle. Yhteistä niille oli, että tuki oli laskenut rajusti jo viime vuodeksi – kaikilla reilut 29 prosenttia. Nyt kaikki kolme rataa joutuvat tulemaan yli puolet pienemmällä toimintatuella kuin vuonna 2024..Porissa tämän vuoden 39,8 prosentin pudotus otettiin järkytyksellä vastaan..”Onhan se raju pudotus – varsinkin, kun tuki tippui jo viime vuodeksi niin paljon”, Porin Ravit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Hurrila huokaa..”Täytyy kokoontua puheenjohtajiston ja toimitusjohtajan kesken pikimmiten ja analysoida, mihin pudotus perustuu. Mitä on takana, ja mistä ohjaus tulee. En usko, että ministeriö näitä lukuja hihasta vetää, joku syy niihin täytyy olla.”.Valittamistakin Hurrilan mukaan harkitaan, jos se on mahdollista, mutta jos tukipäätös jää sellaisenaan voimaan, edessä on rajua sopeutusta..”Valtava määrä on jo sopeutettukin, mutta seuraavaksi täytyy tarkastella, onko meidän mahdollista pitää enää kokoaikaista toimitusjohtajaa ja ratamestaria.”.”Kuten olen ennenkin sanonut, nyt tarvittaisiin edunvalvontaa myös kattojärjestön taholta”, Hurrilla vetoaa..Ylivieska: Odotettu päätös.Kaikkein pienimmällä toimintatuella, 102 726 eurolla, joutuu tämän vuoden tulemaan toimeen Ylivieskan ravirata. Viime vuoteen verrattuna siinä on pudotusta 30,4 prosenttia, ja lähes samansuuruinen prosentuaalinen lasku oli takana jo edellisvuodelta. Tukipäätös ei tullut silti järkytyksenä..”Viime kesänä alueille annetun tehtävän tehtäväksiannossa kerrottiin esimerkin omaisesti, että meidän toimintatuki voisi olla täksi vuodeksi 103 000 euroa. Siltä pohjalta lähdettiin budjettiakin laatimaan, ja aika tarkasti se toteutui”, Pohjanmaan Ravi ry:n puheenjohtaja Katri Helminen alustaa..”Tehtävään kuului vähentää nelosalueelta (Seinäjoki, Kaustinen, Ylivieska) kolme ravipäivää. Kun toimintatuki ei ole enää ravipäiviin sidottua, me haluttiin pönkittää Kaustisen asemaa ja luovuttiin vapaaehtoisesti kahdesta päivästä.”.Rajusta prosentuaalisesta pudotuksesta huolimatta Ylivieskassa ei olla maansa myyneitä..”Toimintatuen pienenemisestä alettiin puhua jo samana vuonna 2024, kun tulin puheenjohtajaksi. Valmistautuminen aloitettiin jo silloin, ja nyt hommat pyörivät tosi hyvin. Paljon tehdään talkoilla, ja kulut on leikattu minimiin. Meillä on hyvä hallitus ja hyvät tekijät ja se hyvä puoli, ettei ole velkoja”, Helminen taustoittaa..”Positiivista oli, että saatiin hyvät palkintotuet ja pystytään pitämään Ruunaruhtinaan ykköspalkinto 15 000 ja Helätin-ajon 5000 eurossa.”.Pääkirjoitus: Lisärahoitusta löytyi – raviradat silti tiukan paikan edessä.Tapani Sirviö lisärahoituksesta: ”Kyse on kolmivuotisen siirtomäärärahan hallinnasta sektorin sisällä"