Pertti Koskenniemen luotsaaman Vermon toimintatuki pieneni täksi vuodeksi 180 000 eurolla.Kuva: Anu Leppänen
Pertti Koskenniemi toimintatuen leikkauksesta: "Tapahtumilla tai ravintolamyynnillä mikään rata ei pysty sitä kattamaan"

Vermon, Porin ja Ylivieskan raviratojen edustajat kommentoivat viimeviikkoisia tukipäätöksiä.
Pertti Koskenniemi
Katri Helminen
Jukka Hurrila

