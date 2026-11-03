Vermossa juostava Winter Bonus saa jatkoa – "Takaamme finaalin ykköspalkinnoksi osin omalla riskillä 20 000 euroa"
Vermossa juostava ennakkomaksullinen Winter Bonus on aiempaan tapaan rajattu enintään 20 000 euroa ansainneille lämminverisille. Finaalissa voittaja palkitaan 20 000 eurolla sekä kisan yhteistyökumppanin Hevarin silakompletilla.
Winter Bonuksen esi- ja karsintakilpailut sekä finaali ajetaan Vermossa joulu-tammikuun aikana.
"Haluamme tarjota nouseville lämminverisille mahdollisuuden päästä oikeaan suurkilpailuun keskitalvella. Moni haluaa kilpailla talvella, koska vauhdit ovat maltillisemmat", Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoo tiedotteessa.
"Ensi vuoden palkintotuet eivät ole vielä selvillä, joten takaamme finaalin ykköspalkinnoksi osin omalla riskillä saman 20 000 euroa kuin viime talvena. Toisaalta haluamme tuoda epävarmoihin aikoihin positiivisen signaalin, joka toivottavasti saa suuren joukon rahasarjalaisia jatkamaan kauttaan vielä tammikuulle. Silloin kilpailevista hevosista on eniten pulaa”, Korhonen jatkaa.
Kilpailuun on 300 euron ennakkomaksu. Osallistuvien hevosten voittosumma ei saa marraskuun loppuun mennessä olla yli 20 000 euroa. Ennakkomaksun eräpäivä on 17.12.2026.
"Viime kerralla mukaan maksettiin ilahduttavasti 51 hevosta, joten odotukset ovat korkealla nytkin", Korhonen sanoo.
Joulukuussa Vermossa on kolme Kohti Winter Bonusta -lähtöä, jotka ovat kaikille avoimia ja joihin pääsee normaalin karsintapistejärjestyksen mukaan. Karsinnat ovat vuorossa keskiviikkona 6.1. Vermossa ja finaali 23. tammikuuta Toto75-lauantaina.
Kohti Hevari Winter Bonusta -lähdöissä sekä karsintalähdöissä on vähintään 3000 euron ykköspalkinnot. Finaalin palkintokaavio on 20 000 - 8000 - 4000 - 2000 - 1000 - 1000 euroa ja muille osallistuneille vähintään 300 euroa. Karsinnat ja finaali kilpaillaan 2120 metrin ryhmäajoina.
Lähde: Vermon tiedote
Winter Bonus -lähdöt
ke 2.12. ryhmäajo 2620 m enintään 20 000 e
ke 16.12. ryhmäajo 2120 m enintään 23 000 e
la 26.12. ryhmäajo 2120 m enintään 27 000 e
ke 6.1. karsinnat
la 23.1. finaali