Vermossa uusi kokeilu lauantaina – voittajahaastattelut ravintolakatsomossa

Lauantain huipentavan Uudenmaan Upeimman voittajahaastattelu suoritetaan ulkona, mutta seitsemän lähdön osalta voittajat jututetaan sisätiloissa. Ohjastaja ja valmentaja voivat sopia keskenään, kumpi haastatteluun menee.

"Tällä kokeilulla halutaan tuoda valmentajat ja ohjastajat entistä lähemmäksi yleisöä, ja lisätä tunnelmaa ravintolakatsomossa", Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoo. "Haastattelut kuuluvat ja kuvataan ravintolasta koko yleisölle ja TotoTV:n katsojille, joten kaikki pääsevät voittajien riemusta edelleen osalliseksi."

Lauantaina Vermossa järjestetään lisäksi alkuvuoden voittajien Winners' Dinner. Ilmoittautuneita on 80 noin 30 eri voittajan taustalta.