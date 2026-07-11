Jukka Grönfors ja Alexandra Grönfors-Jurvelin V.G. Voiton juoksemien pystien äärellä.
Jukka Grönfors ja Alexandra Grönfors-Jurvelin V.G. Voiton juoksemien pystien äärellä.Kuva: Anu Leppänen
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V.G. Voiton omistaja kuninkaan valmentajanvaihdoksesta: ”Kaikki lähti siitä, että..."

Grönfors Training Oy:n Jukka Grönfors kommentoi oriin maisemanvaihdosta.
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