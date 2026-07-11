V.G. Voiton omistaja kuninkaan valmentajanvaihdoksesta: ”Kaikki lähti siitä, että..."

Hevosurheilu uutisoi aamulla kaksinkertaisen ravikuninkaan siirtymisestä Antti Ojanperän talliin asuttuaan 2-vuotiaasta asti Seppo Suurosella. V.G. Voitto on kilpaillut koko uransa Juvalta käsin, mutta kahden laukkastartin jälkeen asiaan tuli muutos.Nyt asiaa kommentoi Jukka Grönfors.”Kaikki lähti siitä, että hevonen on ravannut huonosti koko kevään”, Grönfors aloittaa. ”Vikaa on etsitty, polvikanavasta vika löytyi ja sitä on hoidettu. Polvikanava putsattiin tammikuun viimeisellä viikolla. Sen piti olla rutiinihomma, mutta ilmeisesti se on parantunut vähän hitaammin. Ojanperän Antin tallilla käy eläinlääkärinä semmoinen kaveri, joka on polvikanavat leikannut.""Olen kokenut edellisen valmentajan kanssa, että V.G. Voittoa olisi pitänyt vähän enemmän tutkia ja mennä hevosen ehdoilla. En sinänsä moiti, Seppo on alan ykkösmiehiä eikä ilman häntä V.G. Voitosta olisi tullut koskaan ykkössarjan hevosta eikä tällaista kansansuosikkia. Olen Sepolle kiitollinen eikä meillä ole henkilökemioissakaan mitään vikaa."Grönfors kertoo, että Antti Ojanperän kanssa he ovat pitkäaikaisia tuttuja."Ei tässä muutoksessa mitään draamaa ole, minusta Antin systeemi toimii vaan hevoselle tässä kohtaa paremmin. Monesti kun mulla on ollut ongelmahevosia, olen Antin kanssa niistä jutellut, niin kuin hevosmiehet toistensa kanssa juttelevat, että miten sinä saat niitä hevosia virkoamaan. Tykkään, että on tasaisin väliajoin kontrollit ja hevosen terveyttä katsotaan aina ennakoivasti. En sano, etteikö Sepolla niin tehtäisi, mutta se on minun johtoajatus tässä asiassa."Grönforsilla ja Ojanperällä on jo keskinäistä historiaa V.G. Voitonkin osalta."Antin piti se ostaa jo 2-vuotissyksyllä. Minä sitä kolme kertaa tyrkytin ja hän oli siihen tykästynyt. Aina hän on sitä harmitellut, että voi harmi, kun se jäi häneltä ostamatta", Grönfors mainitsee. "Lisäksi Jutan isä Ihalaisen Martti on jo tuttu Kiuruveden kursseilta."Ojanperällä on valmennuksessa V.G. Voiton lisäksi useita ykkössarjan suomenhevosia, minkä Grönfors omistajana tiedostaa varsin hyvin."Eihän se varmaan optimitilanne ole, mutta tilanteethan muuttuvat kun hevoset vanhenevat, toki tuommoiselle kaverille tulee aina uusia huippuhevosia."Kuninkuusraveihin on aikaa enää kolme viikkoa. Kaksinkertainen ja hallitseva ravikuningas on nyt tilanteessa, että kauden pääkilpailu voi olla vaakalaudalla."Kuninkuusraveihin ei voi lähteä mututuntumalta. Voihan se olla, että Voitolla menee starttaamiseen pitkäkin aika. Jos hevonen ei tunnu hyvältä, emme tule Teivoon, vaikka sinne olisi kuinka tähdätty. Emme ota Kuninkuusraveista yhtään painetta. Hevosen terveys edellä mennään", Grönfors ynnää..Yllätysuutinen: V.G. Voitto siirtyi Antti Ojanperän valmennukseen – "Lähdetään ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa"