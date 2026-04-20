V.G. Voitto aloittaa kautensa lauantaina – ”Talvi on mennyt hyvin”

Kansainvälinen suurkilpailukausi pyörähtää käyntiin lauantaina, kun lakeuksilla ravataan Seinäjoki Race. Kotimaan suurin toivo Massimo Hoist arvottiin kolmosradalle, mikä nosti entisestään toiveita suomalaisvoittajasta.Laatu ei kuitenkaan rajoitu lauantain päälähtöön. Seinäjoella nähdään muitakin tasokkaita lähtöjä ja mielenkiintoisia nimiä, joista yksi on kaksinkertainen ravikuningas V.G. Voitto. Se aloittaa kautensa 2600 metrin matkalla kilpailtavassa kultadivisioonassa.Edellisen kerran ori on nähty radoilla lokakuussa, kun se voitti Pohjoismaiden mestaruuden Turussa."Nyt on pitkä tauko alla. Katsotaan itsekin missä mennään. Ihan kohtuudella se on treenannut", valmentaja Seppo Suuronen kertoo.V.G. Voitto saa heti vastaansa viime vuoden kuninkuuskilvassa toiseksi sijoittuneen Pron, joka on voittanut molemmat tämän vuoden starttinsa. Lisäksi viivalle asettuvat muiden muassa Wertti ja Morison.Suuroselta harvoin kuullaan ylisanoja, eikä hän tälläkään kertaa paukuta henkseleitään, vaikka V.G. Voitto on voittanut 63 prosenttia lähdöistään."Vastus on kova. Ajetaan ensimmäinen startti, niin nähdään missä mennään", Suuronen tyytyy toteamaan.Varustemuutoksia ei 9-vuotiaalle oriille ole syytä tehdä."Talvi on mennyt hyvin. Varusteisiin ei tule mitään muutoksia.".