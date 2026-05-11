V.G. Voitto ja Combat Fighter starttaavat seuraavaksi Porissa – lauantain lähtölistat julkaistu

Ensi lauantaina Porissa ravataan tasokkaat Toto75-ravit. Päälähtöjä ovat molempien rotujen Kultaloimet ja suomenhevosten Satakunta Senior.Lämminveristen Kultaloimessa on mukana monta mielenkiintoista nimeä. Suurin mielenkiinto kohdistuu viimeksi Finlandia-Ajossa kilpailleeseen Combat Fighteriin ja Juho Ihamuotilan käsistä aloittavaan Heradamesiin. Näistä jälkimmäinen on tienannut urallaan yli 400 000 euroa, mutta viimeksi maaliskuussa Ranskassa kilpailleen oriin vire on arvoitus.Kultaloimi kilpaillaan 2609 metrin matkalla. Combat Fighter on kilpaillut Suomessa vain kerran keskipitkällä matkalla. Rata-arvonta hankaloittaa kaksikon tehtäviä, sillä Combat Fighter kiihdyttää kasiradalta, Heradames puolestaan starttaa takarivistä numerolla 11. Ykkösradalle arvottiin Imperator. Excusez Moin arpaonni oli huonoin mahdollinen, kun se joutuu lähtemään takarivistä piippuhyllyn paikalta.Kylmäveristen Kultaloimi ravataan ennen Toto75-kohteita, sillä siihen ilmoitettiin vain kuusi hevosta. Suosikkeja on vain yksi: sunnuntaina Erkon Pokaalissa laukan jälkeen toiseksi kirinyt V.G. Voitto. Kaksinkertainen ravikuningas starttaa kolmosradalta.Satakunta Seniorissa nähdään uusintamatsi sunnuntaina Vermossa voittaneen Carun ja Alarik Huikean välillä. Kumpikin starttaa 20 metrin takamatkalta; Caru voltin ykköseltä, Alarik Huikea sen ulkopuolelta. Kovissa liemissä keitetty Häijymies haastaa pitkästä aikaa ikätoverinsaSatakunta Seniorissa 5-vuotiaat starttaavat perusmatkalta. Tammat olisivat saaneet kisaan 20 metrin hyvityksen, mutta yhtäkään ei ilmoitettu mukaan.Kylmäveristen Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa Pertti Puikkosen valmentama ja ohjastama Villiniitti hakee jo viidettä peräkkäistä täysosumaansa.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.