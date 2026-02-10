V.G. Voitto polvioperaation kautta kohti 9-vuotiskautta – "Tulevaisuutta ajatellen"

Lauantaina Tototv:n studiolähetyksessä vieraillut Seppo Suuronen paljasti ravikuningas V.G. Voiton käyneen talvella etupolven karpaalikanavaleikkauksessa. Nyt ori jo valmistautuu täyttä vauhtia kohti 9-vuotiskauttansa.”Hyvin on päästy treenaamaan. Lääkäri löysi siltä viime kauden jälkeen sanomista, joten ajateltiin nyt operoida se tulevaisuutta ajatellen. Kausi alkaa, kun pääsemme kunnolla kesäbalanssiin”, Suuronen kertoo Hevosurheilulle.Avoimen tason kylmäveristen suurkilpailukausi starttaa helmikuun lopulla Joensuussa Kultajousi-ajosta, missä Suurosen tallin tähtihevosista nähtäneen Vauhtis. Sen viime startti jäi väliin pienen sairastelun vuoksi.”Ainakin sinne tähdätään. Katsotaan nyt vielä kuinka aika hevosen kanssa menee, mutta kaikki on nyt kunnossa. Maanantaina se meni treeniä normaalisti”, valmentaja avaa.10-vuotiaaksi kääntynyt Core on pitänyt kilpailemisesta hiljaiseloa jo yli puolentoista vuoden ajan. Tammikuun puolivälissä ori suoritti koelähdön hyväksytysti Jokimaalla, joten radoille paluu lienee lähellä.”Vähän olen selaillut sarjalehteä, joten eiköhän hevonen nähtäne lähiviikkojen aikana startissa. Lauantaitasolta ei viitsisi noin pitkältä paussilta aloittaa, muttei sekään mahdotonta ole”, Suuronen sanoo.Juvalaistallin ikäluokkaässistä Camppari ja Marstio ovat päässeet valmistautumaan terveenä kohti 5-vuotiskautta. Helmikuussa ne on tarkoitus esitellä Juoksijaoripäivillä.”Kilpaileminen alkaa sitten ikäkausilähtöjen startatessa”, Suuronen päättää.