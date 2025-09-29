Pohjoismaiden mestaruus ratkeaa lauantaina Turussa – V.G. Voitto ulkoradasta huolimatta suosikki

Viisivuotiaiden lämminveristen Fabritius Memorial juostaan 10 000 euron ykköspalkinnolla. Tusinasta toistaiseksi urallaan eniten ansainnut Sofia Evo avaa Hanna Lepistön valmennuksesta. Santtu Raitala on ohjastanut hevosella kahdesti aikaisemmin, sillä hän voitti tamman kyydissä molemmat ajamansa lähdöt kesällä 2024. Sofia Evo sai auton taakse loistavan vitosradan.

Kylmäveristen Fabritius Memorial on rajattu 5–6-vuotiaille, ja se juostaan 2660 metrin matkalla niin, että tammat saavat 40 metrin hyvityksen ja 6-vuotiaat 20 metriä pakkia. Vähäisestä osallistujamäärästä tämä tarkoittaa hurjan suomalaiskaksikon osalta sitä, että Caru lähtee 2660 metristä, ja vuotta vanhempi Paavolan Hurmos joutuu lähtemään 20 metriä tuoretta SE-oritta kauempaa matkaan. Derby-kakkonen Häijymies uskaltautui myös mukaan.

Ainoa lähdön vieras, Oskar Kylin Blomin valmentama Friska Viljan lähtee samalta viivalta Carun kanssa. Ruuna ei ole tänä vuonna vielä voittanut, mutta se kulki Bergsåkerin raveissa viimeksi täyden matkan 23,7-vauhtia ja oli hyvä kolmas.

