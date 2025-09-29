Pohjoismaiden mestaruus ratkeaa lauantaina Turussa – V.G. Voitto ulkoradasta huolimatta suosikki
Seppo Suurosen valmentama V.G. Voitto arvottiin kasiradalle, mikä ei laukkariskin näkökulmasta ole lainkaan huonoin mahdollinen paikka. On hyvä huomioida, että Pohjoismaiden mestaruuden suurin suomalaistoivo on hävinnyt laukattoman juoksunsa edellisen kerran lähes neljä vuotta sitten Porin Satakunta-ajossa nelivuotiaana, jolloin Pro jäi pitkältä pakilta ohittamatta.
Lähtölistalta kaksi haastajista erottuu edukseen. Vitosradan saanut Grislefaksen G.L. kulki tuoreimmassa startissaan Färjestadissa johtavan rinnalta täyden matkan 20,9-vauhtia, mutta se ei riittänyt kuin nelossijalle. Kisan vei nimiinsä keulasta Brenne Borken, sen takaa Tangen Bork oli tilaa saamatta kakkonen ja kolmannesta sisältä kiritilaa saanut Månlykke A.M. ehti kolmanneksi. Grislefaksen G.L. esitti kauden parastaan, ja saapuu iskukykyisenä Turkuun. Hevosta ohjastaa Santtu Raitala.
Stumne Fyr nappasi Ruunaruhtinas-tittelin Ylivieskassa. Sen kiri Färjestadissa ei kantanut maaliin saakka. Tehtävä oli toki mahdoton, mutta toki ruuna hiljensi selvästi maalisuoralla. V.G. Voiton lyöminen vaatisi melkoista ryhtiliikettä.
Viisivuotiaiden lämminveristen Fabritius Memorial juostaan 10 000 euron ykköspalkinnolla. Tusinasta toistaiseksi urallaan eniten ansainnut Sofia Evo avaa Hanna Lepistön valmennuksesta. Santtu Raitala on ohjastanut hevosella kahdesti aikaisemmin, sillä hän voitti tamman kyydissä molemmat ajamansa lähdöt kesällä 2024. Sofia Evo sai auton taakse loistavan vitosradan.
Kylmäveristen Fabritius Memorial on rajattu 5–6-vuotiaille, ja se juostaan 2660 metrin matkalla niin, että tammat saavat 40 metrin hyvityksen ja 6-vuotiaat 20 metriä pakkia. Vähäisestä osallistujamäärästä tämä tarkoittaa hurjan suomalaiskaksikon osalta sitä, että Caru lähtee 2660 metristä, ja vuotta vanhempi Paavolan Hurmos joutuu lähtemään 20 metriä tuoretta SE-oritta kauempaa matkaan. Derby-kakkonen Häijymies uskaltautui myös mukaan.
Ainoa lähdön vieras, Oskar Kylin Blomin valmentama Friska Viljan lähtee samalta viivalta Carun kanssa. Ruuna ei ole tänä vuonna vielä voittanut, mutta se kulki Bergsåkerin raveissa viimeksi täyden matkan 23,7-vauhtia ja oli hyvä kolmas.